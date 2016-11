Tim Renner will in den Bundestag

Bewerbung um Direktkandidatur in Charlottenburg-Wilmersdorf

Seine Tage als Berliner Kulturstaatssekretär sind gezählt, der Kulturpolitik will Tim Renner trotzdem treu bleiben - allerdings nicht in der Landespolitik: Der SPD-Politiker strebt ein Bundestagsmandat an. Seine Bewerbung bei der Kreispartei hat er schon eingereicht.