Der neue Berliner Bau-Staatssekretär Andrej Holm (parteilos) steht weiter unter Druck. Ihm wird jetzt vorgeworfen, bei seiner Bewerbung an der Humboldt-Universität seine frühere hauptamtliche Stasi-Mitarbeit verschwiegen zu haben. Dies sei "nicht wissentlich" geschehen, sagte Holm am Abend.

Dem neuen Berliner Bau-Staatssekretär Andrej Holm (parteilos) ist nach eigener Darstellung erst durch die jetzt erfolgte Einsicht in seine frühere Kaderakte klar geworden, dass er hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter war.

Bisher sei er davon ausgegangen, dass seine militärische Grundausbildung beim Stasi-Wachregiment "Feliks Dzierzynski" in der Wendezeit noch nicht als hauptamtliche Stasi-Tätigkeit zu werten sei, sagte Holm am Mittwoch in Berlin vor Journalisten. Das sehe er jetzt anders.