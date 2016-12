Stand der Ermittlungen nach Todesfahrt in Berlin - Bundesanwaltschaft kündigt Infos zum Terroranschlag an

29.12.16 | 11:43 Uhr

Noch sind viele Fragen zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt offen. Zuletzt wurde ein mutmaßlicher Kontaktmann von Anis Amri verhaftet. Ob gegen ihn Haftbefehl erlassen wird, ist unklar. Am Donnerstag soll es Infos zum Ermittlungsstand geben.



Die Bundesanwaltschaft will am Donnerstagnachmittag über den Stand der Ermittlungen nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt informieren. Dies teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht gemacht.

Gut eine Woche nach dem mutmaßlichen Terrorattentat hatten Ermittler am Mittwoch einen möglichen Kontaktmann des mutmaßlichen Täters Anis Amri festgesetzt. Die Telefonnummer des 40-jährigen Tunesiers hatte Amri in seinem Handy gespeichert. Noch ist unklar, ob gegen den Verdächtigten Haftbefehl beantragt worden ist. Darüber will die Bundesanwaltschaft im Laufe des Tages entscheiden.

Amri soll kurz vor dem Anschlag gechattet haben

WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" berichten (tagesschau.de), dass Amri noch aus dem Führerhaus gechattet habe. Nur Minuten vor der Tat schrieb er demnach an einen Glaubensbruder, bei dem es sich womöglich um den am Mittwoch in Berlin festgenommenen Tunesier handeln könnte: "Mein Bruder, alles in Ordnung, so Gott will. Ich bin jetzt im Auto, bete für mich mein Bruder, bete für mich." Dann verschickte Amri noch ein Selfie von sich im Führerhaus des Lkw.

Der 24-jährige Amri war den Ermittlungen zufolge am Montag vor Weihnachten mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin gefahren. Zwölf Menschen starben, 55 wurden verletzt. Nach offiziellen Angaben werden 20 Verletzte noch in Krankenhäusern behandelt, elf von ihnen auf der Intensivstation.