Haus in Berlin-Steglitz seit 15 Jahren unbewohnt - "Die Spitze des Eisberges in Sachen Wohnungsleerstand"

29.12.16 | 06:17 Uhr

Ein großes Wohnhaus in zentraler Lage in Steglitz ist seit 15 Jahren unbewohnt – trotz der Wohnungsnot in Berlin. Bezirkspolitiker fordern eine Enteignung. Zumal das Verbot der Zweckentfremdung das eigentlich erleichtern sollte. Von Ansgar Hocke

Notdürftig sind die Dächer mit Planen abgedeckt. Der Putz bröckelt von der Fassade, und Gerüste sollen vor herabstürzenden Dachziegeln schützen. Die Steglitzer Straßenecke Gardeschützenweg/Hindenburgdamm bietet keinen schönen Anblick. Seit fast 15 Jahren ist das große Eckgebäude unbewohnt und gilt damit als Berlins Rekordhalter im Leerstand.



"Eigentum verpflichtet", heißt es im Grundgesetz Artikel 14 Absatz 2. Warum konnte das einst prächtige Wohnhaus so verkommen? Warum kann bei der Wohnraumknappheit in der Stadt nichts getan werden, fragen sich viele Anwohner. Vor allem, seitdem das Verbot der Zweckentfremdung bei Leerstand angewandt werden könnte.

Matz: "Wir hätten schon viel weiter sein können"

Doch das einzige, was der Bezirk offenbar tun kann, ist den Eigentümer zu zwingen, einen Bauzaun aufzustellen. Zwar beschäftigt sich die Bauaufsicht seit Jahren mit dem Wohnhaus und verlangte wiederholt vom Eigentümer, den Leerstand zu beenden, aber eine Lösung steht bis heute aus. Der Bezirksverordnete Martin Matz (SPD) ist verzweifelt, weil er nur schwer nachvollziehen kann, warum nicht viel früher konsequent gegen den Leerstand vorgegangen wurde. "Ich habe den Eindruck, dass diese Instrumente vom Bezirksamt noch gar nicht richtig angewandt wurden und dass wir schon viel weiter hätten sein können", sagt Matz.

Verzweifelte Politiker

Seit zwei Jahren wird geprüft, ob das Verbot der Zweckentfremdung in diesem Fall überhaupt angewandt werden kann. "Wir haben es mit einem Wohngebäude zu tun, das endlich seiner Nutzung zugeführt werden muss", fordert Martin Matz. "Der Eigentümer muss viel stärker angegangen werden." Enteignung sei zu Recht sehr schwer, aber in letzter Konsequenz müsste dann dieser Weg beschritten werden.



Geht es um das Haus Hindenburgdamm Ecke Gardeschützenweg, spricht die Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) von der "Spitze des Eisberges in Sachen Berliner Wohnungsleerstand". Auch sie klingt verzweifelt. "Das Problem ist, wir können weder mit dem Bauordnungsrecht noch mit dem Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum der Situation Herr werden."

Eigentum verpflichtet

Eine komplizierte Lage: Das Haus ist eine Bauruine und total verwahrlost. Es ist nicht mehr bewohnbar und kann damit quasi auch nicht zweckentfremdet werden. Bußgelder in Höhe von 10.000 Euro zahlt der Eigentümer offenbar anstandslos, und er hält sich an die Sicherheitsauflagen des Bezirks. Mehr geschieht an dem Haus nicht. Ab und zu wurden Firmen für die Instandsetzung beauftragt. Aber die Bauarbeiter brachen die Arbeiten nach einiger Zeit ab, weil sie vom Eigentümer nicht bezahlt wurden.



Ob die seit 2014 gültige Verordnung zum Zweckentfremdungsverbot dem Spuk ein Ende bereiten kann, bezweifeln auch Juristen. Denn das Haus ist mittlerweile so heruntergekommen, dass es erst nach einer kompletten Sanierung und Instandsetzung wieder vermietet werden könnte. Eine Modernisierung und Instandsetzung kann - so das Baugesetzbuch - angeordnet werden. Einige bundesdeutsche Städte greifen dann zum Mittel der zeitweiligen Enteignung, denn Eigentum verpflichtet. Auf der anderen Seite ist Eigentum ein schützenswertes Grundrecht, ein Grundpfeiler.

Enteignungsbehörde prüft den Fall

Dieter Blümel, vom Eigentümerverband Haus und Grund, kann nicht nachvollziehen, warum der Eigentümer bei der jetzigen guten Marktlage ein Haus so verkommen lässt. Blümel spricht von einem extremen Einzelfall. "Natürlich gehört zum Eigentum auch, dass man damit pfleglich umgeht. Ansonsten aber kann in diesem Land, egal ob das Häuser, Autos oder Renten sind, nur auf der Basis eines Gesetzes enteignet werden." Aber dieses Gesetz gibt es für einen derart extremen Fall nicht. "Gesetze können verändert werden. Aber der Gesetzgeber sollte sich sehr genau überlegen, ob solche Einzelfälle eine Enteignung und damit den Eingriff in ein Grundrecht wirklich rechtfertigen", erklärt Blümel gegenüber rbb|24.



Was kaum bekannt ist: Beim Senator für Stadtentwicklung existiert eine Enteignungsbehörde. Pro Jahr kommt es zu fünf Enteignungsverfahren. Dabei geht es zuerst um öffentliche Belange, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Ausbau der Stadtautobahn oder dem Bau einer Kita. Der Bezirk hat bisher für das Steglitzer Haus keinen Antrag auf Enteignung gestellt. Rechtlich würde das auch erhebliche Schwierigkeiten bereiten, so die Senatsstelle für Stadtentwicklung. Denn im Steglitzer Fall geht es um eine verwahrloste Immobilie. Nun prüft die Enteignungsbehörde - aufgrund der rbb|24-Anfrage - was rechtlich unternommen werden könnte. Das Ende ist offen.



Der Eigentümer selbst, ein Erbe, war nicht erreichbar. Der letzte im Grundbuch als Eigentümer eingetragene Name war eine Augenärztin und hatte ihren letzten Wohnsitz in der Charlottenburger Heerstraße: Ein großes Grundstück mit einem roten Backsteingebäude, ein Mehrfamilienhaus - es steht leer.