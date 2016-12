Türken und Kurden in Berlin - "Es brodelt ziemlich unter der Oberfläche"

12.12.16 | 19:53 Uhr

Nach den Terroranschlägen in Istanbul schwört der türkische Präsident Erdogan der kurdischen Arbeiterpartei PKK einmal mehr Rache. Was macht diese Eskalation der Gewalt mit den Türken und Kurden in Berlin? Einschätzungen von rbb-Reporter Jo Goll



rbb: Werden Berliner Türken und Kurden zu Feinden? Jo Goll: So weit würde ich nicht gehen wollen. Es brodelt aber ganz schön unter der Oberfläche, und es kommt immer wieder zu kleineren Auseinandersetzungen. Ein Beispiel: Samstagnachmittag gab es einen klaren Einschüchterungsversuch von vier türkischen Nationalisten. Die sind in einen linken Szeneladen in Kreuzberg eingedrungen – zwei davon maskiert – und verlangten, ein pro-kurdisches Anti-Erdogan-Plakat, das zu einer Demo aufrief, wegzuhängen. Der Mitarbeiter in dem Laden war erstmal verdutzt, und dann kam die Ankündigung, die Drohung: Wir kommen wieder, wir kontrollieren das auch, ob das Plakat weg ist. Motto: Wir werden einfach zeigen, was geht und was nicht geht.



Daraufhin gab es Sonntagabend eine Demo unter dem Slogan: "Schulter an Schulter gegen Faschisten – Freiheit für Öcalan" [Mitbegründer und früherer Vorsitzender der kurdischen Arbeiterpartei PKK, seit 1999 in türkischer Haft, Anm. d.Red.] Auch das lässt natürlich tief blicken. 280 Teilnehmer zogen durch Kreuzberg und aus Wohnungen flogen zum Teil Eisenstangen und Eier auf diese Demonstration. Dazu jede Menge verbale Scharmützel. All das zeigt: Die Lage ist ganz schön angespannt.

rbb-Reporter Jo Goll

Wie groß ist bei den türkischstämmigen Deutschen die Unterstützung für Erdogan? Offensichtlich ziemlich groß. Bei den Wahlen im vergangenen Jahr gab es ungefähr 60 Prozent Unterstützung der Deutsch-Türken für die AKP und damit für Erdogan. Allerdings muss man dazu sagen, dass die AKP in Deutschland – auch in Berlin – bestens organisiert ist. Bis nach Leipzig sollen Busse gefahren sein, um Wähler abzuholen, die dann im Olympiastadion ihr Kreuz für die AKP gemacht haben. Und was uns immer wieder berichtet wird: Der lange Arm Erdogans reicht bis nach Berlin, bis in einzelne Moscheevereine hinein, wo – aufgeheizt durch Ankara – unliebsame Vorstände abgewählt werden. Er reicht bis in einzelne Verbände und Vereine, wo sich Erdogan-Unterstützer breitmachen und ganz klar die Linie diktieren.

Wächst die Angst bei den Kurden? Angst will ich nicht sagen, aber ich glaube das Unbehagen wächst auf allen Seiten in der türkischen Community. Die Kurden beteuern, dass sie versuchen, in ihren Reihen Ruhe zu halten. Auch da gibt es natürlich Heißsporne, Provokationen gerade bei Demonstrationen – die sollen unbedingt unterbleiben, haben mir heute noch kurdische Funktionäre gesagt. Dennoch – wir wissen, dass das Kottbusser Tor immer mehr zum Brennpunkt wird. Dort kommt es wohl immer häufiger zu verbalen und auch körperlichen Attacken, Auseinandersetzungen zwischen jungen, oftmals syrisch-stämmigen Kurden und Anhängern der AKP, und auch den Grauen Wölfen, den türkischen Nationalisten. Die Polizei weiß darüber ziemlich wenig – auch der Berliner Verfassungsschutz kocht das Thema bisher klein, da hab ich mich heute nochmal umgehört. Es wird eher abgewiegelt, also von einer Verschärfung der Lage sei nichts zu beobachten, heißt es dort: Aber die Protagonisten vor Ort erzählen uns dann doch was anderes.

Wie reagieren die deutschen Sicherheitskräfte? Die Demo am Sonntag wurde ganz ernsthaft begleitet, man hat schon sehr genau hingeschaut, was da los ist – auch mit einem hohen Personalaufwand wird reagiert. Das Kottbusser Tor ist sowieso Kriminalitätsschwerpunkt, da ist man vor Ort und weiß auch, was dort passiert. Insofern glaube ich schon, dass da eine Achtsamkeit ist auf Seiten der Sicherheitsbehörden. Ob man aber mitbekommt, was in den einzelnen Vereinen, in den Verbänden abläuft - da habe ich schon meine Zweifel.

Das Gespräch führt Klemens Schulze, Inforadio.