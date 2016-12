"Jetzt rächt sich, dass im Kaufvertrag für das Dragonerareal die Klausel zum Parlamentsvorbehalt gefehlt hat", zitiert die Zeitung die Abgeordnete. Warum die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die das Vermögen des Bundes verwertet, auf diesen zumeist üblichen Passus verzichtet hatte, werfe Fragen auf, so Paus laut "Tagesspiegel". Alle größeren Grundstücksgeschäfte mit der öffentlichen Hand werden laut der Zeitung auch in Berlin üblicherweise unter dem Vorbehalt vereinbart, dass das Parlament dem Geschäft zustimmt.

Die Auseinandersetzung um das Dragoner-Areal in Berlin-Kreuzberg geht offenbar weiter. Die Liegenschaft, die dem Bund gehört, könne nicht an das Land Berlin übertragen werden, berichtet der " Tagesspiegel " (Freitag) unter Berufung auf die Grünen-Bundestagsabgeordnete Lisa Paus. Der Kaufvertrag mit einem privaten Investor könne demnach nicht aufgelöst werden. Das habe Paus nach einer Sitzung des Haushaltsausschusses des Bundestages mitgeteilt.

Im Streit um das Dragoner-Areal hat das Land Berlin einen vorläufigen Erfolg erzielt: Bundesfinanzminister Schäuble wird den umstrittenen Kaufvertrag auflösen – doch ob das Kreuzberger Areal damit in Landeshand übergehen kann, steht noch nicht fest.

Im vergangenen Jahr wollte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) das große Gelände an der Ecke Obentrautstraße/Mehringdamm für 36 Millionen Euro an einen privaten Investor aus Österreich verkaufen - und nicht an die Stadt Berlin, die die Fläche auch für sozialen Wohnungsbau dringend benötigt. Der Finanzausschuss des Bundesrats stoppte jedoch den Verkauf.



Die Begründung des Bundesfinanzministeriums damals: Berlin habe "eine Zusammenarbeit mit dem Investor beziehungsweise eine Einigung mit diesem über die Bebauung des Grundstücks endgültig abgelehnt". Deshalb habe der Bund sein Rücktrittsrecht ausgeübt. Ob Berlin das Grundstück kaufen kann, war damals allerdings noch unklar. Die Willensbildung hierzu sei noch nicht abgeschlossen, hieß es dazu aus dem Ministerium.

Berlins damaliger Bausenator Andreas Geisel (SPD) forderte, dass der Vertrag rückabgewickelt wird. Nach Recherchen des rbb ist die Verkaufssumme mehr als doppelt so hoch wie der Verkehrswert. Die Berliner Wohnungsbaugesellschaften wollten und konnten diesen Preis nicht bezahlen. Bausenator Geisel sagte, ein Investor, der so viel für das Grundstück zahle, wolle sicher keine Sozialwohnungen bauen.