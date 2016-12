Wir haben jetzt die letzte Sitzungswoche vor Weihnachten. Heute bin ich seit neun Uhr im Rechtsausschuss, und ich werde den Bundestag wahrscheinlich so gegen 20 oder 21 Uhr verlassen. Morgen bin ich auch wieder um neun hier, und dann wird es im Untersuchungsausschuss bis Mitternacht gehen. Das sind schon Uhrzeiten, die mir Probleme bereiten, so dass ich vor jeder Sitzungswoche Scheu habe, und denke: Mensch, wenn die doch vorbei wäre. Ich bin Stress gewohnt, aber ich bin natürlich 77 Jahre alt, und ich brauche auch für viele Sachen länger als vor 20 Jahren.

Ein Zitat von ihnen aus dem Jahr 2013: "Solange ich krauchen kann, will ich in meinem Leben dazu beitragen, dass die notwendigen Veränderungen in der Gesellschaft stattfinden." Welche Veränderungen müssen denn jetzt ohne Ihre Hilfe stattfinden?

In seinem Wahlkreis in Berlin Kreuzberg-Friedrichhain hat er viermal hintereinander das Direktmandat gewonnen - zum letzten Mal 2013.

Ich trete ja noch nicht völlig aus dem politischen Leben zurück. Ich bekomme jetzt sehr viele, sehr nette, aufmunternde und auch lobende Mails, Briefe und Twitter-Nachrichten. Das freut mich natürlich ungeheuerlich. Aber alle tun so, als wenn ab heute Schluss wäre. Ich habe jetzt bis Oktober noch fast ein Jahr vor mir, und da wird man durchaus noch von mir hören und ich werde hoffentlich noch einige wichtige Sachen hinkriegen. Danach bin ich zwar nicht mehr im Bundestag und habe nicht mehr diesen täglichen Trott, der zu den politischen Aktionen und dem Engagement dazukommt. Den möchte ich ein bisschen abschütteln, aber Sie werden mich weiter politisch engagiert erleben. Das habe ich gestern auch meiner Bezirksgruppe in Kreuzberg-Friedrichshain versprochen.

Warum fügen Sie sich so gar nicht in dieses Bild vom Linken, der im Alter konservativer wird, weil er mehr Verstand hat als Herz – wie es in einem häufig zitierten Spruch heißt?

(lacht) Weil ich glaube: Es ist gerade ein Frage des Verstandes und der Ehrlichkeit zu sich selbst und zu dem, was man für richtig hält, dass man sich nicht einfangen lässt. Und zwar von angeblich bequemen Problemlösungen, die aber letztlich keine sind und die ungerechten Verhältnisse in der Welt, in Deutschland, in Berlin nicht angehen.