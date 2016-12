Audio: Radioeins | 14.12.2016 | Hans-Christian-Ströbele

Grünen-Politiker kandidiert nicht mehr für Bundestag - Gauland verhindern reicht Ströbele nicht

14.12.16 | 11:24 Uhr

Viele Grüne haben versucht, Hans-Christian Ströbele (77) zu überreden, noch einmal für den Bundestag zu kandidieren. Er sollte einen AfD-Alterspräsidenten verhindern: Alexander Gauland nämlich. Aber deshalb noch mal kandidieren? Das allein reicht Ströbele nicht.



Der Berliner Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele ärgert sich, dass Alexander Gauland womöglich Alterspräsident des Bundestags wird, weil er selbst nicht noch einmal kandidiert. Im Interview mit dem rbb sagte er am Mittwoch, er habe deshalb tatsächlich darüber nachgedacht, sich noch einmal für die Parlamentswahlen im kommenden Jahr aufstellen zu lassen. "Aber dann bin ich zu dem Schluss gekommen: Das alleine reicht auch nicht aus", so Ströbele im Gespräch mit der rbb-Welle Radioeins. Vier Jahre im Bundestag nur um zu verhindern, dass Gauland zehn Minuten rede, hätten ihn nicht motivieren können. "Das würde in keinem Verhältnis zueinander stehen." Da allgemein erwartet wird, dass die AfD 2017 den Einzug in den Bundestag schafft, wäre der stellvertretende Parteivorsitzende Gauland mit seinen 75 Jahren ein möglicher Kandidat für den Posten des Alterspräsidenten. Bereits im aktuellen Brandenburger Landtag eröffnete er in dieser Rolle die erste konstituierende Sitzung im Oktober 2014. Allerdings ist Gauland nicht der Einzige, der für den Posten in Frage kommt. Denn für die FDP könnte Hermann-Otto Solms ins Parlament einziehen - Solms ist ein Jahr älter als Gauland.

12- bis 16-Stunden Tage bringen Ströbele an Grenzen

Als eigentlichen Grund für seinen Rückkzug nannte der 77-jährige Ströbele die enorme Arbeitsbelastung. Allein in der letzten Sitzungswoche vor Weihnachten, habe er 12- bis 16-Stunden-Tage. "Das sind schon Zeiten, die mir Probleme machen", so Ströbele. Inzwischen habe er sogar vor den Sitzungswochen Scheu. Er sei Stress gewohnt, brauche aber in seinem Alter für viele Sachen länger als vor 20 Jahren. Ströbele versichert, dass er nicht komplett aus dem politischen Leben zurücktreten werde. Er habe schließlich noch fast ein ganzes Jahr bis zum kommenden Oktober im Bundestag. Man werde noch von ihm hören. Danach sei er dann nur nicht mehr im Bundestag und habe nicht den täglichen politischen Trott. Er werde aber weiter politisch engagiert sein. Das habe er auch seiner Bezirksgruppe in Friedrichshain-Kreuzberg versprochen.



Herber Einschnitt für die Berliner Grünen

Der Berliner Grünen-Vorsitzende Werner Graf hat den Verzicht von Ströbele auf eine erneute Kandidatur für den Bundestag als "herben Einschnitt" bezeichnet. "Er wird uns sehr fehlen, auch im Wahlkampf", sagte Graf am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Wir alle müssen das über Weihnachten erst mal verdauen und uns neu sortieren." Was die Nachfolge Ströbeles betrifft, sei er optimistisch, so Graf. "Wir haben viele tolle Köpfe in Friedrichshain-Kreuzberg, die eine neue Geschichte schreiben werden getreu unseres Slogans "Alles bleibt anders"." Die Grünen seien in der Lage, auch mit einem anderen Bundestagskandidaten in Kreuzberg ein Direktmandat zu erobern. "Wir haben dort bei der Abgeordnetenhauswahl vier von fünf Direktmandaten geholt, stellen die Bezirksbürgermeisterin und zwei Stadträte", sagte Graf. "Wir haben das Potenzial, aber es wird nicht einfach." Im März wollen die Grünen entscheiden, wer an seiner Stelle kandidiert.



Seit 1985 ununterbrochen im Bundestag

Ströbele - ein Urgestein der Berliner Grünen und einziger direkt gewählter Grüner im Bundestag - hatte seine Entscheidung am Dienstag im Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg mitgeteilt. "Ich möchte mir den Stress von nun noch mal insgesamt fünf Jahren nicht weiter antun", sagte er am Abend. Ströbele war erstmals 1985 als Nachrücker für zwei Jahre in den Bundestag gekommen. Später eroberte er vier Mal in Folge ein Direktmandat und sitzt seit 1998 ununterbrochen im Bundestag.