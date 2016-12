Video: Abendschau | 22.12.2016 | Jo Goll und Norbert Siegmund

rbb exklusiv - Anis Amri kurz nach dem Anschlag in Moabit gesichtet

22.12.16 | 21:25 Uhr

Der Tatverdächtige Anis Amri hat sich kurz nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz offenbar in Berlin-Moabit aufgehalten. Dem rbb liegen entsprechende Observationsbilder vor. Auch wenige Tage vorher wurde der 24-Jährige dort von der Polizei gefilmt.



Der Tatverdächtige Anis Amri wurde nach rbb-Informationen nur wenige Tage vor dem Anschlag am Breitscheidplatz und wenige Stunden danach von Sicherheitskräften in Berlin-Moabit gefilmt. Entsprechende Observationsbilder liegen dem rbb vor.



Sie zeigen den 24-jährigen Tunesier in den Nächten vom 14. und 15. Dezember in der Perleberger Straße. Auch in der Nacht zu Dienstag, nur wenige Stunden nach dem Lkw-Anschlag am Breitscheidplatz, wurde Amri gefilmt. Ort der Observation war eine Moschee in Moabit, die am Donnerstagmorgen von der Polizei durchsucht wurde.

Überwachung Amris im September beendet

Von Ermittlern hieß es, die Moschee gehöre längst geschlossen und der Moscheeverein verboten. Moschee-Vorstände sollen sie wörtlich "Moschee der ISIS-Leute in Berlin" genannt haben, so zeigen es Telefonüberwachungsprotokolle von Sicherheitsbehörden, die dem rbb bekannt sind. Auch Amri war von verschiedenen Behörden als sogenannter Gefährder eingestuft worden. Eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung wurde aber von der Berliner Staatsanwaltschaft im September beendet. Es bestehe "keine Grundlage für eine weitere Verlängerung der Anordnungen zu Überwachungsmaßnahmen", hieß es damals.



Anis Amri wird dringend verdächtigt, am Montagabend den Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gesteuert und mindestens zwölf Menschen getötet zu haben. Nach Amri wird europaweit gefahndet, am Donnerstagabend wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Amri war 2015 nach Deutschland eingereist. Obwohl Amri als "Gefährder" galt und ein Asylantrag abgelehnt wurde, scheiterte eine Abschiebung nach Tunesien, weil er keinen Pass hatte. Medienberichten zufolge wurde er zuvor in Italien und Tunesien zu langen Haftstrafen verurteilt.



Fingerabdrücke an der Fahrerkabine

Auf die Spur Amris waren die Ermittler gekommen, als sie im Lastwagen seine Duldungspapiere fanden. Das geschah aber erst am Dienstag, weil die Fahrerkabine zunächst versiegelt worden war.

Innenminister Thomas de Maizière (CDU) berichtete am Donnerstag, inzwischen seien auch Fingerabdrücke des 24-Jährigen am Fahrerhaus des Lkw sichergestellt worden. Es seien auch weitere Hinweise gefunden worden, "dass dieser Tatverdächtige mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich der Täter ist", fügte de Maizière hinzu.

Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft sagte am Donnerstagabend, dass verschiedene Orte in Nordrhein-Westfalen und Berlin, an denen sich Amri aufgehalten haben soll, durchsucht worden seien. Auch ein Reisebus in Heilbronn sei durchsucht worden. Festnahmen habe es keine gegeben. Nach rbb-Informationen wurde am Donnerstag auch die Moschee in Moabit durchsucht, an der der Verdächtige gesichtet wurde. Der Moschee-Verein "Fussilet 33" wird im jüngsten Bericht des Berliner Verfassungsschutzes als Treffpunkt von Islamisten geführt.

Hausdurchsuchungen verzögerten sich offenbar

Am Mittwoch sollen Fehler und Unstimmigkeiten bei den Ermittlungsbehörden dazu geführt haben, dass Hausdurchsuchungen in Berlin nicht wie geplant stattfinden konnten. Wie der rbb erfuhr, fanden Durchsuchungen in Kreuzberg und Prenzlauer Berg daher erst in den frühen Morgenstunden am Donnerstag statt. Nach rbb-Informationen soll der Attentäter zudem auf der Flucht nicht nur seine Geldbörse mit diversen Dokumenten, sondern auch sein Handy verloren haben. Die Geldbörse habe man aber erst am Dienstag gefunden und nicht, wie mittlerweile einige Theorien nahe legen, direkt am Montag, als die Polizei noch einer anderen Spur nachging. Zunächst wurde nach einer Verfolgung durch einen Zeugen ein 23-jähriger Pakistaner festgenommen, am Dienstag aber wieder mangels Beweisen frei gelassen.

Korrektur: In einer ersten Fassung dieses Beitrags hatten wir missverständlich formuliert, dass Anis Amri auf dem Weihnachtsmarkt gefilmt worden sei. Die Observationsbilder, die dem rbb vorliegen, zeigen Amri jedoch in allen Fällen vor einer Moschee in Berlin-Moabit.