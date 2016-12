Patrick Santer Berlin Donnerstag, 22.12.2016 | 09:56 Uhr

Ich bin auch für einen leistungsfähigen Luftverkehrsstandort Berlin. Das heißt aber nicht, dass man Tegel offenhalten muss. 2017 bzw. 2018 wird der BER eröffnen, der dann natürlich weiter ausgebaut werden muss. Dafür gibt es alle rechtlichen Grundlagen! Tegel ist ein Relikt des kalten Krieges und wäre ohne Mauer so nie genehmigt worden. Zudem sticht das Argument nicht, dass andere Städte auch mehrere Airports haben. München, Frankfurt, Barcelona, Madrid, Rom etc. haben auch nur einen Airport und liegen wirtschaftlich teilweise weit vor Berlin... Der Luftverkehr boomt in Berlin, freuen wir uns also darüber und konzentrieren alle Energie auf den BER.