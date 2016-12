Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) hat in der Diskussion um die Stasi-Vergangenheit des neuen Staatssekretärs für Bauen und Wohnen, Andrej Holm, zur Mäßigung aufgerufen. "Maßlos, mit welcher Aufregung hier über die Stasi-Tätigkeit eines 18-Jährigen debattiert wird", sagte Thierse am Montag dem rbb. "Niemand darf das Recht haben, einen Menschen dauerhaft in das Gefängnis seiner Vergangenheit einzusperren, ihm gewissermaßen ein unauslöschliches Kainsmal auf die Stirn zu prägen."