Bewerbung um Direktkandidatur in Charlottenburg-Wilmersdorf - Tim Renner will in den Bundestag

01.12.16 | 08:43 Uhr

Seine Tage als Berliner Kulturstaatssekretär sind gezählt, der Kulturpolitik will Tim Renner trotzdem treu bleiben - allerdings nicht in der Landespolitik: Der SPD-Politiker strebt ein Bundestagsmandat an. Seine Bewerbung bei der Kreispartei hat er schon eingereicht.



Der scheidende Berliner Kulturstaatssekretär Tim Renner (SPD) strebt ein Bundestagsmandat an. Das bestätigte er indirekt auf Twitter: "Ich will näher mit @EvaHoegl, @swenschulz, @kahrs, @larsklingbeil und all den anderen zusammenarbeiten", schrieb er am Donnerstagmorgen zu einem Tweet des "Tagesspiegels", der über Renners geplanten Wechsel in die Bundespolitik berichtet hatte.



Dem "Tagesspiegel" zufolge reichte Renner am Mittwochabend seine Bewerbung für eine Direktkandidatur in Charlottenburg-Wilmersdorf beim SPD-Kreisvorsitzenden Christian Gabeler ein. Das Blatt schreibt weiter, eine Mitgliederentscheidung sei wahrscheinlich, da mit mehreren Kandidaten gerechnet werde. Bei der Bundestagswahl 2013 war Ülker Radziwill für die SPD in Charlottenburg-Wilmersdorf angetreten, unterlag aber Klaus-Dieter Gröhler von der CDU.



Kulturressort in Berlin geht an die Linken

Renner sagte dem "Tagesspiegel", er wolle in der Kulturpolitik bleiben, deswegen habe er auch kein anderes Amt in der künftigen Landesregierung angestrebt. Nachdem die Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit und Michael Müller (SPD) in den vergangenen zehn Jahren zugleich das Kulturressort verantwortet hatten, soll es in der künftigen rot-rot-grünen Landesregierung wieder einen eigenen Kultursenator geben. Für dieses Amt ist der Linken-Politiker Klaus Lederer vorgesehen. Der ehemalige Musikmanager Tim Renner wurde im April 2014 unter Klaus Wowereit Kulturstaatssekretär. Seit November 2013 ist er SPD-Mitglied.