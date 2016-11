In seiner Predigt würdigte der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, Hintze als "freien Geist" und lobte seine Dialogfähigkeit über Parteigrenzen hinweg. Er sei ein Gesprächspartner gewesen, der zuhören konnte, sagte Schneider. "Auch Freunde aus der Politik haben Peter Hintze beim Sterben begleitet, Gott sei Dank."

An der morgendlichen Feier nahmen Bundespräsident Joachim Gauck und zahlreiche Vertreter der Bundesregierung teil, an ihrer Spitze Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Hintze war einer ihrer engen politischen Wegbegleiter.

Mit einem Trauergottesdienst im Berliner Dom hat das politische Berlin Abschied von Peter Hintze (CDU) genommen. Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien gedachten am Donnerstagmorgen des stellvertretenden Parlamentspräsidenten. Der Christdemokrat war am Samstag einem schweren Krebsleiden erlegen.

Die Bänke in dem großen wilhelminische Kirchenbau waren etwa zur Hälfte besetzt - von rund 600 Teilnehmern sprach die EKD. Hintzes Familie sei nicht anwesend gewesen. Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) las im Gottesdienst aus dem Matthäus-Evangelium die Verse vom Einzug Jesu in Jerusalem (Mt. 21, 1 - 9). Die Vizepräsidenten Edelgard Bulmahn (SPD), Johannes Singhammer (CSU), Petra Pau (Linke) und Claudia Roth (Grüne) sprachen die Fürbitten. Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Volker Kauder (CDU), hob hervor, Peter Hintze habe für seine Überzeugungen mit Verstand und mit großem Herz gestritten. Er zitierte ihn mit den Worten: "Ein guter Theologe nimmt es mit jedem Juristen auf."

Der Deutsche Bundestag hatte am Donnerstag die Tagesordnung der Plenarsitzung um eine Stunde nach hinten verschoben, um möglichst vielen Abgeordneten die Teilnahme an der Trauerfeier zu ermöglichen. Peter Hintze, der verheiratet war und ein Kind hatte, wird am Samstag in seinem Geburtsort Bad Honnef bei Bonn auf dem Friedhof der evangelischen Erlöserkirche beigesetzt. Auch zur Beerdigung werden noch einmal zahlreiche Spitzen aus der Bundes- und Europapolitik erwartet.



Hintze war zunächst Pfarrer in Königswinter, 1983 wechselte er in die Politik. Er war Bundesbeauftragter für den Zivildienst und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Frauen und Jugend. Von 1992 bis 1998 war Hintze CDU-Generalsekretär und von 2005 bis 2013 Parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Seit 2013 hatte er das Amt des Bundestagsvizepräsidenten inne.