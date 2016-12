Überprüfung der Brandenburger Wasserschutzgebiete - Bundeswehr sieht Kaserne durch Trinkwasserschutz gefährdet

14.12.16 | 17:27 Uhr

Viele Trinkwasserschutzgebiete in Brandenburg wurden noch zu DDR-Zeiten festgelegt. Sie werden nun überprüft. In Storkow sieht sich die Bundeswehr von der geplanten Erweiterung der Schutzzone bedroht. Von Anne Schmidt

Der Kommandeur der Kurmark-Kaserne in Storkow (Landkreis Oder Spree), Thorsten Niemann, sieht seinen Standort durch die Überprüfung der Brandenburger Wasserschutzgebiete gefährdet. Denn der Landkreis plant, einen großen Teil des Kasernengeländes und des Truppenübungsplatzes zum Trinkwasserschutzgebiet zu machen. Innerhalb der Bundeswehr gelten spezielle Vorschriften für Trinkwasserschutzgebiete, erklärt Niemann. Diese Vorschriften sind strenger als die zivilen Vorgaben. Zum Beispiel hat die Bundeswehr für sich selbst festgelegt, dass sie in Wasserschutzzonen nicht mehr militärisch üben darf. Sogar das Befahren des Geländes außerhalb von befestigten Wegen ist dann verboten. Das heißt, folgert der Standort-Kommandeur, dass in dem von den Planungen betroffenen Bereich des Truppenübungsplatzes "militärische Übung und auch Ausbildung, in der Form wie wir sie momentan brauchen und auch durchführen, nicht mehr stattfinden könnte". Dadurch sei die Zukunft des Standortes gefährdet.

Infos im Netz maps.brandenburg.de - Die Wasserschutzgebiete in Brandenburg Eine interaktive Karte des Landesamtes für Umwelt mit den aktuellen Wasserschutzgebieten in Brandenburg.

Millionen-Bau-Projekt gefährdet

In der Kurmark-Kaserne in Storkow sind rund 1000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr stationiert. Auf dem nahe gelegenen Truppenübungsplatz bereiten sich IT-Spezialisten der Truppe auf Einsätze vor oder absolvieren ihre Grundausbildung. Betroffen sei auch das Kasernengelände, so Niemann: Dort hat die Bundeswehr ein 60 Millionen-schweres Bauprojekt geplant. Denn seit einigen Jahren sind in der Kaserne nicht mehr Pioniere stationiert, sondern die IT-Spezialisten. Sie brauchen keine luftigen Hallen mehr, um große Fahrzeuge und robustes Equipment zu lagern, sondern sichere und vor allem trockene Räume für ihre Hightech-Ausrüstung. Deshalb soll bis 2030 so gut wie jedes Gebäude des Standortes abgerissen und neu gebaut werden. Die Genehmigungen für den Komplett-Umbau liegen bereits vor, die Finanzierung steht. Allerdings nicht, wenn ein großer Teil der zu bebauenden Fläche in ein Trinkwasserschutzgebiet umgewandelt wird.

Kreisverwaltung bleibt gelassen

Im Umweltamt des Landkreises Oder-Spree bleibt Amtsleiterin Annerose Trippens gelassen: Die Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes in Storkow ist Teil einer landesweiten Überprüfung der Wasserschutzgebiete. Viele von ihnen wurden noch vor der Wende festgesetzt. Sie entsprechen nicht mehr den aktuellen Standards für Wasserschutzgebiete. Auch ihre juristische Grundlage muss überarbeitet werden. Für den konkreten Fall in Storkow verweist die Amtsleiterin darauf, dass das Neufestsetzungsverfahren noch laufe. Nach der alten Verordnung umfasst das Wasserschutzgebiet in Storkow 350 Hektar. In den neuen Plänen soll das Gebiet auf 596 Hektar vergrößert werden.

Einwände aus der Bevölkerung

Mehrere Eingaben und Hinweise aus der Bevölkerung und von beteiligten Institutionen würden gerade bearbeitet, sagt Annerose Trippens. "So wie von der Bundeswehr sind von einer Reihe von Institutionen, auch von Kommunen und Bürgern Hinweise gekommen, die werden jetzt abgewogen. Das heißt: Es wird geschaut, ob die Anregungen plausibel sind und ob wir daraufhin den Entwurf der Rechtsverordnung ändern."

Entscheidung liegt beim Ministerium

Das letzte Wort hat dann der Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD). In seinem Ministerium werden die Pläne des Landkreises zu dem neuen Wasserschutzgebiet abschließend geprüft und in Kraft gesetzt. Oder es können Alternativen überlegt werden: Zum Beispiel tiefere Brunnen im Wasserwerk in Storkow zu bohren. Das könnte die Größe des Wasserschutzgebietes um die Brunnen herum verringern. In der Kreisverwaltung will man sich demnächst mit der Bundeswehr und der Stadt Storkow an einen Tisch setzen und das Thema beraten.