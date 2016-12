Nach den Recherchen des Blattes geben diese Lehrer Gruppen von rund 15 Kindern ein- bis zweimal wöchentlich am Nachmittag 90 Minuten Türkischunterricht. Das Interesse der Eltern an diesem Unterricht in Berlin sei groß, weil es an Grundschulen so gut wie keinen muttersprachlichen Unterricht für Kinder gebe.

Türkischunterricht durch sogenannte "Konsulatslehrer" soll es an 150 Berliner Schulen geben. Das berichtet am Donnerstag der Berliner "Tagesspiegel" . Konsulatslehrer werden für fünf Jahre von der türkischen Regierung nach Deutschland entsandt, um hier muttersprachlichen Unterricht zu erteilen.

Dem Bericht zufolge sehen Verbände und Wissenschaftler diese Vorgänge mit Sorge, da seit dem Putschversuch in der Türkei nur noch regimetreue Lehrer arbeiten dürfen. Die "Konsulatslehrer", die Räume an staatlichen deutschen Schulen nutzen, würden in Berlin - anders als beispielsweise in Hamburg - nicht kontrolliert, heißt es im "Tagesspiegel". Der Chef der Berliner Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Tom Erdmann, sagte dem Blatt, er habe von diesem Unterricht "noch nie gehört".

Der Grüne Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu sagte dem "Tagesspiegel": "In Anbetracht der politischen Entwicklungen in der Türkei ist es angebracht, den Konsulatsunterricht an Berliner Schulen durch Lehrer aus der Türkei genauestens unter die Lupe zu nehmen." Alles, was integrationshindernd sei oder politischer Propaganda entspreche, dürfe nicht hingenommen werden.