Hat der Brandenburger Verfassungsschutz eine frühzeitige Entdeckung des NSU-Trios verhindert, weil er seinen V-Mann "Piatto" schützen wollte? Diese Frage will der Untersuchungsausschuss im Landtag klären. In einer Zwischenbilanz am Montag gab der Ausschuss bekannt, was noch ansteht.