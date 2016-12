Streit zwischen Land und Bund - De Maizière fordert von Berlin Umdenken bei Videoüberwachung

24.12.16 | 14:48 Uhr

Mehr Videoüberwachung zur Verbrechensbekämpfung? Der Berliner Senat hat sich auch nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz gegen mehr Überwachungskameras in der Stadt gestellt. Bundesinnenminister de Maizière mahnt, diese Haltung "dringend" zu überdenken.

Nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz sorgt die Diskussion um eine Ausweitung der Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen weiter für Streit zwischen dem Bund und dem Land Berlin. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat den Berliner Senat nun aufgerufen, seine Haltung zur Videoüberwachung "dringend" zu überdenken. De Maizière verwies in der "Bild am Sonntag" auf die Linie der Bundesregierung. "Das Bundeskabinett hat am Mittwoch ein Gesetz beschlossen, das die Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen erleichtert und damit einen wichtigen Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung leisten wird", so de Maizière.

Mehr zum Thema Bund will Sicherheitsgesetze verschärfen - Rot-Rot-Grün weiterhin gegen mehr Überwachungskameras Der Berliner Senat ist gegen eine Ausweitung der Videoüberwachung in Berlin. Ganz anders sieht es die Bundesregierung: Am Mittwoch hat das Kabinett ein Gesetzespaket für mehr Überwachungskameras an öffentlichen Orten auf den Weg gebracht.

Mehr Kameras an Sportstätten und Einkaufszentren

Die Bundesregierung hat am Mittwoch einem Gesetzespaket zugestimmt, mit dem an öffentlichen Orten wie Sportstätten oder Einkaufszentren eine verstärkte Videoüberwachung erlaubt werden soll. Dafür will de Maizière das Datenschutzgesetz verändern, so dass Sicherheitsbelange stärker als bisher bei Entscheidungen über Videoüberwachung berücksichtigt werden.

Zusätzlich arbeite man daran, Gesichtserkennungs-Software einsetzen zu können, so der Minister. "Dann könnte man zur Fahndung ausgeschriebene Personen leichter entdecken, immer wenn sie an einer Videokamera vorbeikommen." Neben dieser sogenannten "intelligenten" Überwachung seien auch Lesesysteme für Kfz-Kennzeichen vorgesehen.

Pop: Das sieht der Koalitionsvertrag nicht vor

Der rot-rot-grüne Berliner Senat hat nach dem Anschlag an der Gedächtniskirche im Gegensatz dazu angekündigt, die Videoüberwachung in der Stadt nicht ausweiten zu wollen. Mehr Überwachungskameras seien im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen, sagte die Stellvertreterin des Regierenden Bürgermeisters, Ramona Pop (Grüne), am Mittwoch dem rbb. Stattdessen habe sich die neue Landesregierung vorgenommen, die Ausrüstung der Berliner Polizei zu verbessern, sagte Pop. Dies unterstützt auch Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD). Im Gegensatz zur Linie des Senats hat sich der Berliner SPD-Abgeordnete und Innenexperte Tom Schreiber für eine Ausweitung der Videoüberwachung ausgesprochen. Im Koalitionsvertrag habe man verabredet, die Sicherheit in Berlin zu erhöhen. "Für mich gehört dazu auch mehr Videoüberwachung", sagte Schreiber der "B.Z." am Freitag. Bei dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz sei man auf zufällige Aufnahmen von Augenzeugen angewiesen gewesen. "Es geht nicht darum, flächendeckend Kameras zu installieren", sondern sie sollten da stehen, wo Kriminalität eine große Rolle spiele, so Schreiber.