Video: Abendschau | 27.12.2016 | Viktoria Kleber, Sylvia Wassermann

Nach Anschlag und Angriff in U-Bahnhof - Debatte um Videoüberwachung neu entfacht

27.12.16 | 17:06 Uhr

Der Terroranschlag vom Breitscheidplatz, aber auch der Angriff auf einen Obdachlosen haben die Diskussion um Videoüberwachung neu entfacht. Während Befürworter und Gegner ihre Argumente vorbringen, zieht die Berliner BVG eine positive Bilanz.

Der Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz und der schnelle Fahndungserfolg nach einem Angriff auf einen Obdachlosen in U-Bahnhof Schönleinstraße haben die Debatte über Videoüberwachung neu angeheizt. Der frühere Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar warnt davor, die Videoüberwachung im Kampf gegen den Terrorismus massiv auszuweiten. Videoüberwachung sei kein Instrument, das überall die gewünschten Ergebnisse bringe, sagte Schaar am Dienstag dem rbb. Bei der Terrorbekämpfung könne sie sogar schädlich sein. "Selbstmordattentäter legen es darauf an, Bilder zu produzieren. Diese Bilder werden dann von den Medien aufgegriffen und erzeugen Angst, das ist genau im Interesse der Terroristen", so Schaar im rbb-Inforadio.

Chaos Computer Club warnt vor Vollüberwachung

Auch der Chaos Computer Club (CCC) hat sich klar gegen eine Ausweitung der Videoüberwachung auf Straßen und Plätzen ausgesprochen. Das Ergebnis wäre ein großes vernetztes System, das eine Vollüberwachung aller Menschen in der Öffentlichkeit ermöglichen würde, sagte CCC-Sprecher Linus Neumann am Dienstag in Hamburg. In England sei diese Entwicklung mit der Verbindung einzelner Geräte zur Videoüberwachung schon jetzt erkennbar. Mehr Videoüberwachung hätte den Anschlag mit zwölf Toten in Berlin nicht verhindert, sagte Neumann. Der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche wird nicht mit Kameras observiert. Ebenso äußert der Deutsche Richterbund erhebliche Bedenken gegen mehr Überwachung: "Es würden ganz überwiegend Personen überwacht, die selbst keinen Anlass dafür geben", so der Chef des Deutschen Richterbundes, Jens Gnisa. Die Bilder könnten vielfältig ausgewertet, bearbeitet und mit anderen Informationen verknüpft werden.

Diskussion bei Rot-Rot-Grün in Berlin steht bevor

In der Berliner rot-rot-grünen Koalition dürfte die Frage der Videoüberwachung voraussichtlich noch für Diskussionen sorgen. Der innenpolitische Sprecher der Berliner Linken, Hakan Tas, sprach sich am Dienstag im rbb gegen eine Ausweitung aus. Erfahrungen im Ausland hätten gezeigt, dass Videoüberwachung nicht helfe, Straftaten zu verhindern, so Tas im rbb-Inforadio. Stattdessen müssten mehr Polizisten eingesetzt werden.

Kurz nach dem Anschlag in Berlin hatte die rot-rot-grüne Koalition erklärt, dass sie die Videoüberwachung aus Datenschutzgründen derzeit nicht ausweiten wolle. Als Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) Berlin daraufhin zum Umdenken aufforderte, bezeichnete ein Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD) die Debatte mit Blick auf die noch laufenden Ermittlungen zu dem Anschlag als verfrüht. Für die Zukunft zeigte sich allerdings auch Geisel mit Blick auf eine Ausweitung der Videoüberwachung gesprächsbereit.

"Videoüberwachung geeignetes Mittel zur Aufklärung"

Befürworter der Videoüberwachung führen den schnellen Fahndungserfolg im Fall eines Angriffs auf einen Obdachlosen im Berliner U-Bahnhof Schönleinstraße als Argument an. Alle sieben Tatverdächtigen wurden noch am Tag der Veröffentlichung der Videobilder aus Überwachungskameras identifiziert, sechs von ihnen stellten sich bei der Polizei. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Florian Graf, erklärte, die Aufnahmen des Verbrechens seien "einschlägige Beweise dafür, dass die Videoüberwachung ein absolut geeignetes Mittel zur Aufklärung von Straftaten im öffentlichen Raum darstellt". Graf vertritt die Ansicht, eine konsequente Ausweitung der Überwachung würde sowohl Gewalttaten verhindern helfen als auch die Aufklärung nachhaltig verbessern.

FDP fordert mehr Polizisten statt mehr Kameras

Ähnlich äußerte sich die Berliner AfD. Zu wiederholten Male innerhalb kürzester Zeit zeige sich, wie wichtig Videoüberwachung zur erfolgreichen Verfolgung von Straftätern sei, erklärte AfD-Fraktionschef Georg Patzderski nach der Festnahme der Verdächtigen, die versucht haben sollen, den Obdachlosen anzuzünden. "Umso unverständlicher ist die jüngste Mitteilung des Senats, den Einsatz von Überwachungskameras trotz anhaltender Terrorgefahr und fast täglichen Gewalttaten auf öffentlichen Plätzen vorerst nicht ausweiten zu wollen." Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Marcel Luthe, gesteht zwar zu, dass Taten durch Videoüberwachung aufgeklärt werden - aber noch erheblich mehr Taten würden durch Polizisten aufgeklärt. "Eine Kamera verhindert keine Straftaten, ein Polizist hingegen schon." Luthe fordert deshalb mehr Polizeibeamte, die besser bezahlt und gut ausgerüstet werden sollen.

Über den Notfallknopf in U-Bahnhöfen wird live-Übertragung aktiviert

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben eine positive Bilanz der Videoüberwachung gezogen. Mittlerweile würden auf allen U-Bahnhöfen, in allen U-Bahn-Zügen sowie in den meisten Bussen und Straßenbahnen Kameras eingesetzt, sagte BVG-Sprecher Markus Falkner im rbb-Inforadio. Zu beobachten sei ein deutlicher Rückgang der Gewaltdelikte, aber auch des Vandalismus, sagte Falkner. Wenn der Verdacht auf eine Straftat bestehe, so der Sprecher, fordere die Polizei das Videomaterial bei der BVG an. Das müsse innerhalb von 48 Stunden erfolgen, denn nur so lange werde das Material gespeichert. Über die Veröffentlichung des Materials entscheiden dann die Ermittlungsbehörden, betonte Falkner. An drei als kriminalitätsbelastet eingestuften Bahnhöfen gebe es zudem rund um die Uhr eine "live-Beobachtung". In diesen Fällen werde das Geschehen über Bildschirme von einem Polizisten in der BVG-Leitstelle beobachtet. Wichtig für mögliche Zeugen oder Opfer sind laut Falkner zudem die Notrufsäulen, von denen es auf jedem Bahnhof mindestens zwei gebe. Über den Notrufknopf erhalten Betroffene Sprechverbindung zur Leitstelle und die Bilder der Videokameras auf dem jeweiligen Bahnhof werden in der Leitstelle live aufgeschaltet. "Unsere Kolleginnen und Kollegen in der Leitstelle sehen sofort, was dort passiert und können dann auch sehr schnell reagieren", so Falkner.

Umfrage: 60 Prozent für eine stärker Videoüberwachung

Nach dem Anschlag in Berlin ist die Mehrheit der Deutschen für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov für die Deutsche Presse-Agentur sprechen sich 73 Prozent für eine Aufstockung der Polizeikräfte und 61 Prozent für eine bessere Ausrüstung der Polizei aus. Eine klare Mehrheit von 60 Prozent ist für eine stärkere Videoüberwachung öffentlicher Räume.