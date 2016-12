Viehdiebstähle in Brandenburg

Seit rund drei Jahren werden Bauern in Brandenburg häufiger Opfer von Viehdieben. Die kommen bei Nacht, brechen Tore, Zäune oder Ställe auf und stehlen vor allem teure Zuchtrinder. Für die Landwirte bedeutet das eine Katastrophe. Von Iris Wußmann

Wenn Volker Naschke morgens das Tor zum Stall aufmacht, hat er mittlerweile immer ein unsicheres Gefühl: "Ich gucke dann erstmal, ob alles in Ordnung ist. Diese psychische Belastung, weil man oft auch nachts nicht ruhig schlafen kann – es ist schwierig, damit umzugehen", sagt er.

Die Versicherung hat Naschke nach einem Vierteljahr 13.500 Euro gezahlt. So hoch hat der Gutachtet den Schaden berechnet. Für den Züchter liegt der weitaus höher: Die Diebe kannten sich aus. "Da waren mehrere professionelle Leute am Werk. Die haben alles durchsortiert und richtig hochwertige Tiere geklaut. Solche Tiere werden nicht gehandelt, die behält jeder für sich selbst zur Zucht. Dahinter steckt für mich auch ein ideeller Wert, der ist nicht durch die Versicherungssumme abgedeckt", sagt Naschke.

Schon dreimal ist der Landwirt aus Schenkendöbern im Landkreis Spree-Neiße Opfer von Viehdieben geworden. In Brandenburg sind jährlich zwischen 20 und 30 Landwirte betroffen, die meisten aus dem Landkreis Märkisch-Oderland, nahe der polnischen Grenze. Aber auch Betriebe nahe einer Autobahn scheinen besonders gefährdet zu sein. Der Schaden ist meist mehrere Tausend Euro hoch, die Aufklärungsrate niedrig.

Diese Probleme kennt Ines Filohn, Sprecherin der Polizeidirektion Süd in Cottbus. Sie sagt, sie gehe davon aus, dass mit den Tieren in Osteuropa, wo nicht so stark kontrolliert werde, neue Herden aufgebaut würden. Bislang konnte die Cottbuser Polizei keinen Täter fassen: "Wir haben noch keine heiße Spur. Wir arbeiten intensiv mit unseren polnischen Kollegen zusammen", sagt Filohn.

Das bedeute aber nicht, dass die Tiere in Polen seien - die könnten auch noch weiter transportiert worden sein. Für die Sorgen der Züchter zeigt Filohn Verständnis: "Diese Straftaten treiben die Landwirte an den Rand der Existenz. Da ist man sehr wohl verzweifelt", sagt sie.

Volker Naschke hat mit Hilfe der Polizei jetzt Überwachungstechnik installiert. Doch er weiß genau, dass es für die abgelegenen Ställe und Koppeln nie Sicherheit geben wird. So lebt er weiter mit der inneren Unruhe: "Man bleibt ständig angespannt. Die waren inzwischen dreimal bei mir und werden auch ein viertes Mal erscheinen. Die Frage ist nur, wann."