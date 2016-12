Drei von sieben fehlen noch: Auf sieben Stadträte hat die AfD seit den BVV-Wahlen am 18. September Anspruch, in drei Bezirken steht diese Wahl noch aus. Am Donnerstagabend könnte es in Lichtenberg so weit sein. Dort stellt sich erstmals der umstrittene Dozent Wolfgang Hebold der Wahl durch die Bezirksverordnetenversammlung. In der vorigen BVV-Sitzung am 17. November war Evrim Sommer als Bürgermeisterin nicht gewählt worden und daraufhin die gesamte Wahl des Bezirksamts verschoben worden. Als Bürgermeister-Kandidat der Linken tritt statt Sommer nun Michael Grunst an.



Auch in Pankow und Neukölln gibt es noch keine AfD-Stadträte. Nicolas Seifert ist am Mittwochabend in Pankow zum sechsten Mal durchgefallen, in Neukölln fiel Bernward Eberenz zwei Mal Anfang Dezember durch. Er tritt erst in der ersten Sitzung im Januar wieder für die AfD an.