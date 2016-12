Die Brandenburger Fraktionen im Landtag haben am Mittwoch in Potsdam bekanntgegeben, wen sie, neben den ohnehin wahlberechtigten Mitgliedern des Bundestages, als weitere Vertreter in die Bundesversammlung schicken möchten. Am 12. Februar wird der Nachfolger von Bundespräsident Joachim Gauck gewählt.