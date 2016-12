Die Weihnachtsansprache wird am ersten Weihnachtstag gesendet (ZDF 19.08 Uhr / ARD 20.10 Uhr). Es ist Gaucks letzte als Staatsoberhaupt, weil 2017 ein neuer Bundespräsident gewählt wird. Die Ansprache Gaucks war am späten Donnerstagnachmittag aufgezeichnet worden, und damit vor dem Tod des mutmaßlichen Attentäters in Italien .

Nach dem Terroranschlag in Berlin hat Bundespräsident Joachim Gauck vor Hass und Vorurteilen gewarnt. Gauck sagte in seiner letzten Weihnachtsansprache, gerade in Zeiten terroristischer Attacken sollten die Gräben in der Gesellschaft nicht vertieft werden. Der Bundespräsident hob hervor, dass Wut und Zorn sowie Angst und Ohnmacht trotz des Terrors in der Hauptstadt nicht die Oberhand gewonnen hätten. "Wir sind vielmehr zusammengerückt als Gemeinschaft derer, die die Mitmenschlichkeit verteidigen", lobte Gauck.

Bischof Markus Dröge rückte in seiner diesjährigen Weihnachtsbotschaft die Kraft der Versöhnung und die Mitmenschlichkeit in den Mittelpunkt gerückt. "Gott ist Mensch geworden in einem ärmlichen Stall. Er hat sich zur Mitmenschlichkeit bekannt. Und zur Liebe, die stärker ist, als Gewalt und Hass es sein können", erklärte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). Dröge betonte, dass in Berlin derzeit besonders an die Opfer der Terrortat, an die Verletzten und an alle Trauernden gedacht werde.



Bei dem Anschlag war am Montagabend der mutmaßliche Terrorist Anis Amri mit einem Lkw auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gerast und hatte zwölf Menschen getötet. Dröge sagte, bei dieser Terrortat sei die Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche erneut zu einem besonderen Ort geworden: "Mahnmal für die Zerstörungskraft der Gewalt, aber auch Symbol für die Versöhnung, die noch stärker ist."

An den bevorstehenden Feiertagen lade die Weihnachtsbotschaft deshalb neu dazu ein, "auf die Kraft der Mitmenschlichkeit zu vertrauen", so Dröge. Bischof Dröge predigt Heiligabend in zwei Gottesdiensten - am Abend in der St. Marienkirche (17:30 Uhr) und zuvor im Berliner Dom (14:30 Uhr). Dort werden insgesamt 11.000 Besucher erwartet. Die Domverwaltung hatte angekündigt, dass nach dem Anschlag an der Gedächtniskirche die Sicherheitsvorkehrungen nochmals deutlich erhöht werden.