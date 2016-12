In den Naturwissenschaften geht es um komplexe, oft sperrige Inhalte. Um Schüler dafür zu begeistern, sollten diese Inhalte im Unterricht nicht nur über Schulbücher vermittelt werden. Das ist ein Punkt, den Detlef Pech, Professor an der Humboldt-Universität, schon in der Lehrerausbildung weitergibt: "Wenn sie sich damit auseinandersetzen, was einen Wald ausmacht, wie er riecht, was dort passiert, wie es sich anfühlt, in einem Wald zu sein, funktioniert das nicht über ein Arbeitsblatt im Klassenraum. So banal es ist: Aber dafür braucht man außerschulische Orte."

Ihm ist es wichtig, angehenden Lehrern im Studium zu vermitteln, welche Themen sie für ihre Stunden auswählen können, und was sie beispielhaft vermitteln können. Das kann der Wald sein oder das Wasser.