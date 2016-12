Unmittelbar nach dem Anschlag vom Montag haben Menschen am Breitscheidplatz erste Hilfe geleistet. "Es war schön zu sehen, wie viele Leute mitgemacht haben und uns zur Hand gingen", sagte Bernd Bruckmoser, Pressesprecher von der Berliner Feuerwehr, gegenüber rbb|24. Auch viele Ärzte, die zufällig in der Nähe waren, hätten geholfen. Wie viele es genau waren, konnte Brockmüller nicht sagen, er sei aber positiv überrascht gewesen.

Blut zu spenden, hilft also in jedem Fall. Wo das in Ihrer Nähe möglich ist, erfahren Sie hier .

"Wir müssen sicherstellen, dass zu jeder Zeit genügend Blutkonserven zur Verfügung stehen", sagte Kerstin Schweiger vom DRK-Blutspendedienst Nord-Ost auf Anfrage. "Nun müssen wir den entstandenen Mehrbedarf ausgleichen." Zusätzliche Termine seien dafür zwar nicht erforderlich, so Schweiger. Sie hoffe jedoch, dass viele Berliner und Brandenburger noch vor den Feiertagen zur regulären Blutspende gehen - damit es gar nicht erst zu Engpässen kommt. "Es gibt keine künstlichen Alternativen und Blutprodukte sind nur sehr begrenzt haltbar", so Schweiger. Eine Vollblutspende hat eine Haltbarkeit von 35 bis 43 Tagen. Thrombozytenkonserven - die beim Stillen von inneren Verletzungen wichtig und für viele Krebspatienten überlebensnotwendig sind – müssen innerhalb von fünf Tagen verwendet werden.

Außerdem sammelt eine Stiftung Geld für die Familie des in der Fahrerkabine tot aufgefundenen Mannes. "Für alle Interessierten planen wir die Zusammenarbeit mit noch einer anderen Stiftung", heißt es wörtlich. Die Informationen über eine mögliche Zusammenarbeit würden ebenfalls auf FB veröffentlicht."Wir wollen der Familie unseres Kollegen helfen, aber es braucht seine Zeit. Gemeinsam danken wir für jedes gute Wort, jeden Rat und jede Hilfe in allen möglichen Formen. Es ist außergewöhnlich, welche Kraft in den Menschen steckt."

Auch in Polen ist das Bedürfnis zu helfen groß. Der Lkw-Fahrer, der bei dem Anschlag getötet wurde, arbeitete für eine Spedition bei Stettin. Diese wurde in den vergangenen Tagen mit Anfragen überhäuft und hat deshalb bei Facebook Antworten auf die vielen Fragen gepostet . Die Spedition veröffentlichte das Konto der Ehefrau, des 37-jährigen Fahrers, der auch einen 17-jährigen Sohn hinterlässt.

Am Montagabend waren auch viele Rettungskräfte im Ehrenamt im Einsatz - etwa die Männer und Frauen vieler Berliner Freiwilliger Feuerwehren. Sie übernehmen den Wachdienst, wenn die Berufsfeuerwehr zu einem Großeinsatz ausrückt. "Wir müssen ja auch den normalen den normalen Tagesbetrieb am laufen halten", sagte Bernd Brockmüller. In Berlin sind die Freiwilligen Feuerwehren über einen Verband organisiert. Dort erfahren Sie mehr über Feuerwehr-Vereine in Ihrer Nähe, wie Sie aktiv werden oder Geld spenden können.



80 zumeist ehrenamtliche Rettungssanitäter, Betreuer, Organisatoren und andere Helfer aus fünf Berliner Kreisverbänden des Deutschen Roten Kreuz waren am Montag im Einsatz. 45 von Ihnen waren direkt vor Ort. "Wir freuen uns natürlich immer über Nachwuchs", sagte Regina Rattke rbb|24. Eine Ausbildung zum Rettungssanitäter sei jedoch keine Sache von zwei Wochen. "Wer die Arbeit unseres Rettungsdienstes kurzfristig mit einer Spende unterstützen möchte, kann dies unter den Stichworten 'Katastrophenschutz' oder 'Rettungsdienst' machen", so Rattke. Das Geld werde in Material, Ausstattung oder die Ausbildung der Freiwilligen investiert. Außerdem profitierten die Notfallseelsorge und die Kriseninterventionsteams von den Spenden. Alles Weitere erfahren Sie hier.