Weniger Empfänger in Berlin und Brandenburg - Guter Arbeitsmarkt sorgt für Rückgang bei Wohngeld

14.12.16 | 14:39

Die Zahl der Wohngeldempfänger ist in Berlin und Brandenburg deutlich zurückgegangen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden vom Mittwoch erhielten Ende 2015 in Berlin rund 18.000 private Haushalte den Zuschuss. Das war rund ein Fünftel weniger als im Jahr zuvor. Auch in Brandenburg hat die Zahl ähnlich stark abgenommen. Ende 2015 erhielten rund 19.300 private Haushalte in dem Bundesland den Zuschuss. Das waren 20,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte.

Mehr zum Thema Wohnungspolitik in den Koalitionsverhandlungen - Rot-Rot-Grün will 55.000 neue Wohnungen bis 2021 Jedes Jahr 6.000 landeseigene Wohnungen sollen in Berlin gebaut und zusätzlich welche gekauft werden. Darauf haben sich SPD, Linke und Grüne bei ihren Koalitionsgesprächen am Montag geeinigt. Zudem sollen Genossenschaften stärker unterstützt werden.



Mehr Bezieher in Ostdeutschland als im Westen

Die Entwicklung in der Region passt ins Bild: Auch bundesweit sank die Zahl den Angaben zufolge um fast 20 Prozent. Ende des vergangenen Jahres bekamen 460.000 private Haushalte (1,1 Prozent) die Unterstützung, 2014 waren es noch 565.000 Haushalte (1,4 Prozent). Insgesamt bezieht derzeit jeder 100. Haushalt Wohngeld. In Ostdeutschland war der Anteil der Haushalte, die Wohngeld bekamen, den Angaben zufolge höher als in Westdeutschland: 1,6 Prozent der Privathaushalte bezogen die Leistung in den ostdeutschen Ländern, in den westdeutschen Ländern einschließlich Berlin lag der Anteil bei einem Prozent. Das Bundesamt führte den Rückgang unter anderem auf die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und bei den Einkommen zurück. Viele Empfänger seien aus dem Wohngeld "herausgewachsen".

Wohngeld wird in Bayern selten gebraucht