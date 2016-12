Demnach bekam der 72-Jährige 51,7 Prozent der Stimmen, Hofer 48,3 Prozent. In diesem Ergebnis sind allerdings die Briefwähler noch nicht enthalten. Deren Stimmen - rund 700.000 - werden erst am Montag ausgezählt.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat den Sieg des früheren Grünen-Chefs Alexander Van der Bellen bei der Präsidentenwahl in Österreich begrüßt. "Es ist ein Abend für die freie Gesellschaft und Demokratie", erklärte Woidke am Sonntagabend nach Angaben eines Regierungssprechers in Potsdam.

Van der Bellen hatte bereits die erste Stichwahl um das Präsidentenamt im Mai gewonnen - allerdings denkbar knapp. Hofer hatte damals am Wahlabend noch geführt, doch Van der Bellen überholte ihn mit der Auszählung der Briefwahlstimmen am Tag darauf. Letztlich lag er nur rund 30.000 Stimmen vorn. Das Ergebnis wurde dann aber nach Beschwerden der rechtspopulistischen FPÖ wegen Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Briefwahlstimmen vom Verfassungsgerichtshof für ungültig erklärt. Hinweise, dass diese Unregelmäßigkeiten auch tatsächlich zu Wahlbetrug geführt hätten, fand das Gericht aber nicht.



Nach der Annullierung der Wahl wurde ein neuer Termin für die Stichwahl im Oktober bekanntgegeben. Doch dieser wurde dann wegen fehlerhafter Klebestreifen bei den Umschlägen für die Briefwahl auf den 4. Dezember verschoben. Mit der Wahl am Sonntag endet damit auch der längste Wahlkampf in der Geschichte der österreichischen Demokratie.