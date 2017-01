Bernward Eberenz ist als sechster AfD-Politiker in ein höheres politisches Amt gewählt worden. Im insgesamt fünften Wahlgang wählte ihn aber nur eine hauchdünne relative Mehrheit in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Neukölln zum Stadtrat für Umwelt und Natur.

Auch die SPD-Fraktionsvorsitzende Martin Hikel sprach sich gegen Eberenz aus: "Dem AfD-Kandidaten fehlen eine politische Grundhaltung und die persönliche Eignung für das Amt des Stadtrates" so Hikel. Die CDU hatte als einzige Fraktion angekündigt, den AfD-Kandidaten nicht verhindern zu wollen.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Jörg Kapitän hatte indirekt damit gedroht, sollte ihr Kandidat nicht gewählt werden, werde die AfD weiterhin die Konsensliste in der BVV ablehnen. In der Konsensliste werden Anträge zusammengefasst, über die bereits in den Ausschüssen diskutiert und abgestimmt worden sind und die in ihrer Beschlusssache unstrittig sind.

Dadurch wird die Arbeit in der Bezirksverordnetenversammlung beschleunigt. Grüne, Linke und SPD sprachen von "Erpressung" der Bezirksverordnetenversammlung.

mit Informationen von David Donschen