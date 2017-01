Micha Brielow Montag, 09.01.2017 | 14:27 Uhr

Dieser Erlass ist eine freie Eintrittskarte,bin mal gespannt wie in den nächsten Wochen die Angriffe von Rechtsradikalen an Migranten in die Höhe schnellen wird, denn schon mal drüber nach gedacht, wenn alle Stricke reißen, also abgeschoben zu werden steht an oder eine Aussicht auf Asyl wird nicht gewährt werden, was ist dann wohl der rettende Strohhalm, wie will man Unterscheiden ob der Asylsuchende die Wahrheit sagt oder seine Geschichte aus bekannten Gründen die letzte Hoffnung ist hier im gelobten Land zu bleiben, so wird das nichts liebe Genossen , was Ihr da alles von euch gibt ist erbärmlich & zeigt nur wieder mal das Ihr überhaupt keine Ahnung & Fingerspitzen Gefühl mehr besitzt,da werden Töne in Sachen Abschiebungen von Bundes SPD Mitgliedern von sich gegeben, dafür hat man die AFD vor einen 1/2Jahr noch als Nazi Partei beschimpft, so schnell ändern sich also die Zeiten, nur wird es bei den Genossen genauso wie bei der CDU nur Luftblasen sein, die schnell zerplatzen,