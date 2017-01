Mehrere tausend Kritiker des neuen US-Präsidenten Donald Trump haben sich am Samstag in deutschen Städten versammelt. Auch in Berlin demonstrierten einige Hundert Frauen und Männer vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor. Organisiert hatte die Berliner Proteste der Ableger der Demokratischen Partei für im Ausland lebende US-Amerikaner ("Democrats Abroad"). Das teilte die Polizei mit. "No justice, no peace" oder "I'm a feminist" riefen einige Demonstranten. Auf Plakaten standen Sprüche wie "Trump ist kein Berliner".

Am Freitag war Trump als 45. Präsident der USA vereidigt worden. Bereits am späten Nachmittag hatten Menschen auf einer Kundgebung in Berlin gegen den neuen Staatschef protestiert. Vor dem AfD-Büro in der Schillstraße 9 in Berlin-Mitte versammelten sich knapp 300 Menschen, wie ein rbb-Reporter berichtete. Die Deutsche Presse-Agentur berichtete unter Berufung auf die Polizei von rund 650 Teilnehmern. Von der Schillstraße aus zogen die Protestierenden dann zum Brandenburger Tor. Eine Demonstration von Trump-Befürwortern ist seit der Amtseinführung am Freitag in keiner deutschen Stadt angemeldet worden.