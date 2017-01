Der Streit um die "Kadterschmiede"-Kneipe in der Rigaer Straße 94 könnte wieder hoch kochen: In der kommenden Woche verhandelt das Landgericht Berlin über die Räumungsklage des Eigentümers. Sollte er recht bekommen, drohen neue Krawalle.

Der Streit um die Autonomen-Kneipe "Kadterschmiede" in der Rigaer Straße 94 in Berlin-Friedrichshain geht vor Gericht weiter. Der Hauseigentümer will erreichen, dass er die Kneipenräume im Erdgeschoss des Hauses räumen darf. Die Klage wird am Donnerstag kommender Woche verhandelt. Nach Ansicht der Gesellschaft mit Sitz in Großbritannien wurde der Verein bislang nur geduldet. Deshalb verlangt er auch eine Nutzungsentschädigung.