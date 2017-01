Humboldt-Uni will Mittwoch entscheiden

In seiner Stellungnahme gegenüber der Humboldt-Universität hat der umstrittene Bau-Staatssekretär Andrej Holm Stasi-Opfer um Verzeihung gebeten. Er erklärte zudem, warum er falsche Angaben gemacht hatte. Die HU will ihre Entscheidung am Mittwoch bekannt geben.