Der Zuschauer Berlin Dienstag, 31.01.2017 | 13:54 Uhr

Von mir mal wieder der Hinweis, dass sich im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag kein einziges Wort über eine mögliche Einführung von Dieselverbotszonen in der Berliner Innenstadt findet. Gerade in diesem Bereich hätte der neue Senat doch mal aktiv werden können. Es scheint ja nun mittlerweile erwiesen zu sein, dass Dieselfahrzeuge ein erhebliches Feinstaub- und Stickoxidproblem mit sich bringen, und dass die Euro-6-Vorgaben in der Praxis nicht eingehalten werden.



Benziner mit Direkteinspritzer haben übrigens ebenfalls ein Feinstaubproblem, und offensichtlich sogar noch heftiger als beim Diesel. Von daher wird es höchste Zeit, hier für klare Regeln zu sorgen, damit man dann weniger schädliche Fahrzeuge anschaffen kann. Bis dahin lasse ich meinen Diesel-Touareg so oft wie möglich in der Garage und nutze auch mit schwerem Arbeitsgerät die Öffentlichen.