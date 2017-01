Nach seiner Entlassung - Was wird nun aus Andrej Holm?

Andrej Holm wird nicht Bau-Staatssekretär bleiben. So viel ist nach Michael Müllers Machtwort am Samstag klar. Weich fällt er jedoch nicht - denn nach nur einem Monat im Amt hat er keinen Anspruch auf Übergangsgeld.



Nach seiner angekündigten Entlassung hat Noch-Baustaatssekretär Andrej Holm keinen Anspruch auf finanzielle Übergangsleistungen oder andere Gelder. Das teilte die Senatskanzlei am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Holm sei Beamter auf Probe und habe nach rund einem Monat Amtszeit keinerlei Ansprüche, hieß es. Das gilt auch für den Fall eines Rücktritts. Nach wochenlanger Debatte hat der Regierende Bürgermeister Michael Müller am Samstag ein Machtwort gesprochen: der wegen des Umgangs mit seiner Stasi-Vergangenheit umstrittene Holm muss sich nach dem Willen Müllers einen anderen Job suchen. Linken-Kultursenator Klaus Lederer zeigte sich in der rbb-Abendschau entrüstet über Müllers Entscheidung und sagte: "Wir müssen uns nun entscheiden zwischen Andrej Holm und R2G." - also dem Fortbestand des rot-rot-grünen Bündnisses. Am Sonntag verständigten sich Mitglieder von Linken-Fraktion und Linken-Landesverband zwar intensiv über die Situation in der Koalition, wollten sich aber anschließend nicht über konkrete Inhalte ihrer Beratungen äußern. Somit bleibt offen, ob Holm am Dienstag entlassen wird, oder ob er vorher freiwillig zurück tritt.



Aber selbst wenn die Partei nun die Koalition platzen lässt - was nach Einschätzung von Kennern der Partei sehr unwahrscheinlich ist: Wer nicht mehr regieren will, kann auch keine Senatoren und keine Staatssekretäre mehr stellen. Im rot-roten Machtpoker ist Andrej Holm also auf jeden Fall der Verlierer. Sein Grundgehalt betrug als Staatssekretär rund 8.900 Euro brutto monatlich. Nach frühestens einem Jahr im Amt wäre eine Verbeamtung auf Lebenszeit möglich gewesen.



Offen, ob Holm zur HU zurückkehren kann

Ob Holm sich einen gänzlich neuen Job suchen muss, oder ob auch zu seinem alten zurückkehren kann, hängt nun vom Ausgang seines arbeitsrechtlichen Verfahrens an der Humboldt-Universität ab. Dort hatte Holm einen unbefristeten Vertrag, bevor er seine Stelle als Staatssekretär antrat.

Die Universität prüft aber derzeit, ob sie wegen Falschangaben rechtliche Schritte gegen Holm einleitet. Er hatte 2005 bei seiner Einstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Personalbogen verschwiegen, dass er hauptamtlicher Mitarbeiter der Stasi war - dies war der größte Vorwurf, den ihm jene Kritiker machten, die ihn als ungeeignet für das Amt des Staatssekretärs erachteten.

Am Mittwoch kommender Woche will Uni-Direktorin Sabine Kunst bekannt geben, ob Holm seinen Job behalten kann. In einer Stellungnahme gegenüber der Uni hatte Holm sich gerechtfertigt, dass er eine fünfmonatige Ausbildung bei der Stasi absolviert habe, die im Januar 1990 mit dem Zusammenbruch der DDR endete. "Eine begonnene Ausbildung zur Vorbereitung auf eine hauptamtliche Tätigkeit entsprach 2005 meinen Wissensstand und Selbstbild", schreibt Holm in der Erklärung (Link als PDF). Entsprechend habe er den Fragebogen ausgefüllt. Falls die HU entscheidet, Holm ebenfalls zu entlassen, kann er allerdings noch dagegen klagen.