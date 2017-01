Andrej Holm selbst schreibt in seiner Erklärung zum Rücktritt, der Verlauf der Debatte um ihn habe ihm deutlich gemacht, dass es nicht allein um seine Person gehe, sondern um das, was er umsetzen wollte: eine soziale, gerechte Stadt und eine Wende in der Wohnungspolitik. Auch darum sei der Druck auf ihn erhöht worden. Wie bewerten Sie diese Äußerungen?

Das ist ein Stück weit Legendenbildung und Verschwörungstheorie, dass diese ganze Auseinandersetzung um seine Stasi-Vergangenheit vorgeschoben ist, weil man angeblich eine sozialere Wohnungspolitik verhindern wollte. Richtig ist, dass Herr Holm eine gewisse Signalfunktion und einen besonderen Stellenwert für die Umsetzung dieser wohnungspolitischen Vorhaben hatte. An dieser Signalfunktion hat sich sicherlich eine Menge entzündet - Themen, die im Grund da gar nicht anzusiedeln waren. Ich kann auch nicht ausschließen, dass es bei der Wohnungswirtschaft und auch anderswo eine ganze Menge Personen gibt, die sich die Hände reiben, dass die Koalition sich an dieser Stelle so hat treiben lassen.

Gibt es denn auch SPD-Politiker, die sich jetzt die Hände reiben – unabhängig davon, ob ein ominöser Baufilz oder die Stasi-Vorwürfe Holm zu Fall gebracht haben?

Ich glaube, für die SPD ist es in der Tat schwer, zu akzeptieren, dass das Ressort Stadtentwicklung, dass sie über viele Jahre in Berlin gestalten durfte, nun an eine andere Partei gegangen ist. Und ich glaube, da gibt es wirklich eine ganze Reihe von Vertretern, die doch sehr stark mit der Wohnungswirtschaft verbunden sind und deswegen in Herrn Holm ein rotes Tuch gesehen haben. Ich glaube dennoch nicht, dass die Entscheidung von Hern Müller, Holm zu entlassen, deswegen erfolgte, sondern weil er glaubte, dass der fortgesetzte Streit um Holm ein vernünftiges Regieren nicht ermöglichen würde.