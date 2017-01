Neue Chancen für die "Einheitswippe" - Hin, Her und wieder Hin

25.01.17 | 19:07 Uhr

Die "Einheitswippe" vor dem Berliner Stadtschloss schien schon vom Tisch - der Haushalts-Ausschuss des Bundestags drehte voriges Jahr den Geldhahn zu. Doch nun macht auch Bundestagspräsident Lammert den Denkmal-Befürwortern neue Hoffnungen.



Für das vom Bundestags-Haushaltsausschuss gekippte Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin zeichnen sich neue Chancen ab. Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) betonte am Mittwoch bei einer Anhörung im Kulturausschuss, der Beschluss des Plenums zum Bau einer begehbaren Waage neben dem Berliner Schloss habe nach wie vor Gültigkeit. "Wer etwas anderes will, muss das neu beantragen", sagte Lammert nach Angaben von Ausschusschef Siegmund Ehrmann (SPD) in der nichtöffentlichen Sitzung. Der Haushaltsausschuss hatte die Mittel für das Projekt im vergangenen April wegen einer absehbaren Kostensteigerung von 10 auf 15 Millionen Euro gestoppt - und stattdessen vor gut sechs Wochen 18,5 Millionen Euro für den Wiederaufbau historischer Kolonnaden freigegeben. Doch die neue Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) lehnte diese Kolonnaden jedoch ab. Da Berlin das Grundstück mit dem Denkmalsockel gehört, geht ohne ihre Zustimmung nichts.



SPD-Politikerin Lotze will nun ihre Fraktion überzeugen

Wie es nun konkret weitergeht, wurde in der Sitzung der Kulturpolitiker laut Teilnehmern nicht festgelegt - die Fraktionen wollen jeweils zunächst intern ihre Linie abstecken. Die SPD-Berichterstatterin Hiltrud Lotze kündigte an, sie werde in ihrer Fraktion für die Umsetzung des bisherigen Entwurfs werben. Das Fachgespräch habe keine wesentlichen Erkenntnisse gebracht, die gegen den Bau sprächen. Die Wippe ist vor allem in der SPD umstritten. Der Unionsabgeordnete Marco Wanderwitz sagte, er halte die begehbare Waage immer noch für denkbar. "Das ist nach wie vor die Variante, die sich am schnellsten umsetzen ließe."



Kulturrat kritisiert mangelnde Transparenz

Wie der Deutsche Kulturrat kritisierte auch die Grünen-Abgeordnete Ulrike Schauws, dass der Kulturausschuss auf Antrag der CDU-Fraktion hinter verschlossenen Türen tagte. Nach den "Eskapaden" der Großen Koalition im Haushaltsausschuss sei nun Transparenz nötig. "Schluss mit dieser Politik im Hinterzimmer", erklärte sie. Kulturrats-Geschäftsführer Olaf Zimmermann sagte, ein so wichtiges Thema dürfe nicht wie eine Geheimsache behandelt werden.



Um das nationale Denkmal wird seit fast 20 Jahren gerungen. 2007 beschloss der Bundestag den Bau in der Mitte Berlins. Nach einem gescheiterten Wettbewerb setzte sich 2011 schließlich der Entwurf "Bürger in Bewegung" durch.