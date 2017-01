Abkürzung für "Nordafrikanische Intensivtraftäter" - Grüne verteidigen Kölner Polizei in der "Nafri"-Debatte

02.01.17 | 22:07 Uhr

An Silvester wollte die Kölner Polizei alles besser machen als vor einem Jahr - und erntete trotzdem Kritik, vor allem für die Verwendung des Begriffs "Nafri". Auch Grünen-Chefin Simone Peter war wegen der Wortwahl entsetzt. Inzwischen rudert sie zurück.

"Im Vordergrund müsse Lob und Dank stehen." Da sagte der innenpolitische Sprecher der Berliner Grünen, Lux, am Montag im rbb-Inforadio über den Einsatz der Kölner Polizei an Silvester. Durch den Einsatz sei verhindert worden, dass sich die Ereignisse von vor einem Jahr wiederholten. Letztes Silvester waren massenhaft Frauen am Kölner Hauptbahnhof sexuell belästigt und ausgeraubt worden. Der zunächst scharfen Kritik der Grünen-Bundeschefin Simone Peter hatte sich Lux ausdrücklich nicht angeschlossen.

Peter hatte den Einsatz kritisiert und den Begriff "Nafri" als inakzeptabel bezeichnet. Die Kölner Polizei hatte den Begriff zu Silvester getwittert: "Am HBF werden derzeit mehrere Hundert Nafris überprüft", hieß es in dem Tweet der Einsatzkräfte. "Nafris" ist eigentlich eine polizeiinterne Bezeichnung für "nordafrikanische Intenivstraftäter". Peter und andere warfen der Polizei "Racial Profiling" vor – das Agieren der Polizei nach äußerlichen Merkmalen und Stereotypen. Später am Montag äußerte sich Peter gemäßigter gegenüber der Polizei und schloss sich dem Wortlaut des Parteikollegen an: "Dass die Menschen in Köln in diesem Jahr friedlicher feiern konnten und sich die Übergriffe des letzten Jahres nicht wiederholten, ist auch der gut vorbereiteten Polizei zu verdanken", schrieb sie auf Facebook.

"Da vertraue ich der Polizei"

Lux betonte weiter, dass es in einem Rechtsstaat natürlich darauf ankomme, Personen nicht aufgrund ihres Aussehens, sondern aufgrund ihres Verhaltens zu kontrollieren. Er gehe davon aus, dass die Überprüften in den allermeisten Fällen auch Verhaltensweisen aufgezeigt hätten, die eine Kontrolle rechtfertigen. "Da vertraue ich der Polizei, dass sie überwiegend rechtsstaatlich handelt", so Lux. Ex-Piratenpolitiker Christopher Lauer (SPD) sagte N24 zum Polizeieinsatz: "Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Einsatz. Aber das Problem ist, pauschal alle Leute aufgrund ihres Aussehens, also so eine rassische Profilierung zu machen, dann pauschal als Straftäter zu bezeichnen – das geht in meinen Augen nicht." Zuvor hatte er die Äußerungen der Polizei im Kurznachrichtendienst Twitter scharf kritisiert und von einer "Entmenschlichung" der Überprüften gesprochen. Am Montag Nachmittag machte er auf Twitter darauf aufmerksam, dass "Racial Profiling" illegal sei. Kritisch äußerte sich auch das Bundesinnenministerium zur Verwendung der Kürzels. "Dieser Begriff entspricht sicherlich nicht der offiziellen Sprache", sagte ein Sprecher. Auch hätten selbstverständlich in Deutschland lebende Menschen aus Nordafrika, die sich friedlich verhalten, das Recht, dort Silvester zu feiern wo sie das möchten, so wie "jeder Mensch in Deutschland".



Entschuldigung für den Tweet

Der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies entschuldigte sich für den Tweet, verteidigte aber da Verhalten der Polizei: "Ich bedauere das, dass im Eifer des Gefechts eine solche Bezeichnung vorgenommen wurde, die hier auch nicht sachgerecht war. Das ist unglücklich und es tut mir leid, aber da ändert nichts an der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen." "Die Polizei Köln ist mit Augenmaß vorgegangen", sagte er am Montag in Köln. Bei den

Personenkontrollen rund um Dom und Hauptbahnhof sowie in Zügen sei es nicht um das Aussehen der Menschen gegangen, sondern um ein bestimmtes Verhalten. Bereits ab 19 Uhr seien am Hauptbahnhof Gruppen junger Männer aus Nordafrika alkoholisiert und aggressiv aufgefallen, schilderte Mathies, der in der Silvesternacht vor Ort war.



Die Polizei habe zwar nach den Übergriffen in der Silvesternacht 2015 wieder mit der Anreise vieler junger nordafrikanischen Männer nach Köln gerechnet, die hohe Zahl habe die Einsatzkräfte aber überrascht, sagte der Polizeipräsident. Zu Problemen in der Einsatzbewältigung sei es dank der guten Vorbereitung mit zunächst 1.500 Polizisten im Einsatz nicht gekommen.

"Man unterstellt da jemandem etwas, das nicht zutrifft"

Derweil erklärte auch Jörg Radek von der Gewerkschaft der Polizei in Radio Fritz vom rbb, dass es sich bei "Nafris" um einen Begriff aus der Arbeitssprache der Polizei handele. "Menschen aus dem Kulturkreis Nordafrikas oder des arabischen Raums" sei zu umständlich - man brauche Abkürzungen, um "zügig zu Entscheidungen und Maßnahmen zu kommen."

Radek sagte weiter: "Die Verrohung der Geellschaft beginnt bei der Benutzung von Sprache. Aber die Arbeitssprache der Polizei ist nicht dazu geneigt, Rassismus in Deutchland zu schüren. Man unterstellt da jemandem etwas, das nicht zutrifft."