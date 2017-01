Kommentar - Der Koalitionsbruch wäre ein Armutszeugnis

Die Debatte um die Stasi-Vergangenheit des Bau-Staatssekretärs hat die Dreier-Koalition über Wochen in Atem gehalten. Nun hat der Regierende Bürgermeister Müller ein Machtwort gesprochen: Andrej Holm soll gehen. Doch Rot-Rot-Grün ist damit noch lange nicht über den Berg. Jan Menzel kommentiert.

Selten lagen Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinander: Mit dem Anspruch, besser zu regieren, ist rot-rot-grün angetreten. Aber keine Berliner Koalition in den letzten Jahren hat derart fahrlässig ihren Bestand riskiert. Und das in Zeiten, die alles andere als normal sind. Populisten weltweit twittern und grölen ihre Parolen. Die AfD ist in Mannschaftsstärke ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Und was macht Rot-Rot-Grün? Die Koalition zerlegt sich nach Kräften selbst - und braucht dafür nicht einmal die Hilfe der Opposition. Auch wenn alle über Andrej Holm, seine Stasi-Biographie und den Umgang damit reden: um den Noch-Staatssekretär geht es schon lange nicht mehr. Denn natürlich kann ein gestandener Mann, der als Teenager für kurze Zeit bei der Stasi war und sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, Jahrzehnte später Mitglied einer Landesregierung sein.

Die Linke hat den Bogen überspannt

Diese Personalie hätte sogar ein Signal in die Gesellschaft und über Berlin hinaus sein können. Das hätte aber Sensibilität und Aufrichtigkeit im Umgang mit diesem Kapitel der eigenen Lebensgeschichte erfordert. Die Linke hätte zudem schon vor der Ernennung Holms den Dialog über den von ihr benannten Staatssekretär führen müssen. Das hat sie versäumt - und setzte den Regierenden trotzdem unter Druck, Holm zu halten. So entstand der fatale Eindruck, dass die Partei auf Biegen und Brechen ein Exempel statuieren wollte. Dabei schien gerade die Linke am besten von allen drei Parteien auf das Experiment R2G vorbereitet. In den zehn Jahren unter Klaus Wowereit konnten ihre führenden Köpfe jede Menge Regierungserfahrung sammeln. Zudem kommt die Partei nach fünf Jahren in der Opposition frisch genug daher, um der vom Dauerregieren auslutschten SPD neue Lebensgeister einzuhauchen. Doch der überraschend deutliche Erfolg bei der Abgeordnetenhauswahl hat die Berliner Linke dazu verleitet, den Bogen zu überspannen.

Es funktioniert nicht, wenn der Schwanz mit dem Hund wackelt

Rot-Rot-Grün sollte das Versprechen einer neuen politischen Kultur untereinander und mit der Stadt einlösen. Keine Koch-und-Kellner-Spielchen mehr, lautete die Devise, die gerade die Linke gerne vor sich hertrug. Jetzt müssen die "Besser-Regierer" schmerzhaft erfahren, was auch nicht funktioniert: Wenn der Schwanz mit dem Hund wackelt. Rot-Rot-Grün fehlt fünf Wochen nach dem Start noch immer die Mitte. Es gibt kein klares Machtzentrum. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller ringt mit seiner Rolle und hat viel zu lange gezögert. Der Fall Holm, das Lavieren bei der Videoüberwachung und zu guter Letzt die verpatzte Parlamentsdebatte, in der SPD-Fraktionschef Raed Saleh eine volle Breitseite auf die eigene Koalition mit Müller an der Spitze abfeuerte, haben den Regierenden Bürgermeister in Zugzwang gebracht.

Macht einfach euren Job

Wie es nun weitergeht, ist noch längst nicht ausgemacht. Sehr viel spricht dafür, dass die Linke das Müllersche Machtwort schluckt, ja schlucken muss. Rot-Rot-Grün hat sich so viel Innovatives für Berlin vorgenommen, dass ein Scheitern des Bündnisses wegen einer Personalie ein Armutszeugnis wäre. Klar ist aber, dass die Koalition deutlich kleinere Brötchen backen muss. Von einem Modell für dem Bund sollte bis auf weiteres niemand mehr öffentlich fabulieren, vom "Guten Regieren" besser auch nicht. Wie wäre es denn, wenn die Koalitionäre zur Abwechslung nicht zu Gesprächskreisen, Telefonkonferenzen, Klausuren und Krisentreffen zusammenkommen würden, sondern einfach ihren Job machen würden. Der da heißt: Regieren.