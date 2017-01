Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat den Anschlag auf einen Istanbuler Nachtclub als "menschenverachtende Terrortat" verurteilt. Diese Tat verdiene wie der Anschlag in Berlin kurz vor Weihnachten nichts als tiefe Abscheu, erklärte Müller am Montag. Bereits in seiner Neujahresansprache hatte Müller den Terror zum Thema gemacht – "Es gibt in freien Gesellschaften keine absolute Sicherheit", sagte er. Er sprach den Opfern und ihren Familien sein Beileid aus.

Bei dem Angriff von mindestens einem Bewaffneten waren in der Nacht auf Sonntag 39 Menschen getötet worden, darunter mindestens 26 Ausländer. Von dem Täter fehlt jede Spur. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich.

In dem Bekennerschreiben hieß es: "In Fortsetzung der gesegneten Operationen des Islamischen Staates gegen die Beschützerin des Kreuzes, die Türkei, hat einer der heldenhaften Soldaten des Kalifats gegen den berühmten Nachtclub zugeschlagen, wo die Nazarener (Christen) ihr polytheistisches Fest feiern."