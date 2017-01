Schon seit Jahren ächzen die Sozialrichter in Brandenburg unter einer Flut von Klagen. Vor allem Hartz-IV-Empfänger fechten oft ihre Bescheide an. So werden die Aktenberge immer höher, und durchschnittlich dauern die Verfahren inzwischen mehr als zwei Jahre. Die Richter rufen nach mehr Personal - bislang mit wenig Erfolg.

Dies liege unter anderem am Ausbildungssystem. Anders als in Berlin - hier ist ein Direkteinstieg möglich - passieren die Anwärter in Brandenburg erst eine Allround-Ausbildung. Danach müssten sie regelmäßig einen langen Weg über die Bereitschafts- und Schutzpolizei nehmen, um nach etlichen Jahren zur Kripo zu kommen. Lehmann spricht sich daher dafür aus, eine größere Anzahl von jungen Polizisten nach ihrer Ausbildung direkt zur Kripo zu schicken, damit sie dort Erfahrungen sammeln können.

Auch das Ausbildungssystem für Kriminalpolizisten müsse dringend reformiert werden. Aktuell sei die Zusammenarbeit zwischen Kripo und Staatsanwaltschaften noch sehr gut. "Allerdings werden erfahrene Ermittler immer älter und gehen bald in den Ruhestand", erklärte Lehmann. Gleichzeitig sehe er Defizite, junge, gut ausgebildete Polizeibeamte rechtzeitig in den Kripo-Dienst zu bekommen.

Die Zusammenarbeit bezeichnet der Leitende Oberstaatsanwalt trotz des sich deutlich abzeichnenden Problems als "routiniert und professionell", denn die Polizeireform habe trotz Stellenabbaus auch Gutes gebracht. So sei die Installierung des Kriminaldauerdienstes (KDD) Anfang 2012 in den vier märkischen Polizeidirektionen ein wichtiger Schritt gewesen.

24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche stünden die Männer und Frauen vom KDD jetzt parat. "So ist sichergestellt, dass Kriminalisten in mehr Verfahren und in größerem Umfang beteiligt sind. Das ist klar eine Qualitätsverbesserung."