Die Zahl rechter Gewalttaten ist in Brandenburg gestiegen. Darauf hat das Land Brandenburg reagiert und will Opfer rechter Gewalt vorerst nicht mehr abschieben. Mit diesem Erlass ist das Bundesland Vorreiter.

Als erstes Bundesland schiebt Brandenburg die Opfer rechter Gewalt vorerst nicht mehr ab. Das hat das Brandenburger Innenministerium am Dienstag in einem Erlass bekanntgegeben . Die Potsdamer Neuesten Nachrichten hatten darüber berichtet. Laut der Zeitung ist das Bundesland bislang das einzige mit einer solchen Regelung.

Flüchtlinge wurden schon vom Auto aus beschossen oder mit Pfefferspray attackiert, Unterkünfte in Brand gesteckt: In Brandenburg eskaliert die fremdenfeindliche Gewalt, warnt der Verein Opferperspektive. Die Hemmschwelle sei gesunken, die Brutalität gestiegen. Die Zahl der Gewalttaten 2015 liege auf dem "höchsten Angriffsniveau" seit 15 Jahren.

Die Regierung will mit dem Erlass auch erreichen, "den mutmaßlichen Tätern der Gewalttat zu verdeutlichen, dass ihrem Opfer durch eine Verfestigung des Aufenthalts Gerechtigkeit widerfährt und das Gegenteil dessen erreicht wird, was die Täter beabsichtigten." Der Erlass war zudem eine Reaktion darauf, dass sie - wie durchschnittlich bundesweit - auch in Brandenburg die Zahl der rechtsextremen Straftaten erhöhte: in 2015 um mehr als 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr.