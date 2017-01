Kritik an Senatsplänen

Dieses Sicherheitspaket bezeichnet Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei als einen guten Anfang. "Aber das Geld reicht natürlich vorne und hinten nicht, da müsste in den nächsten Jahren wesentlich mehr investiert werden, damit die Bürger eine Verbesserung spüren", sagte er am Sonntag der rbb-Abendschau. So seien auch die Polizei-Fahrzeuge teilweise veraltet und der Digitalfunk störanfällig.