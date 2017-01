Geisel will Videoüberwachung in Berlin deutlich ausdehnen

Eine große Krise muss die neue rot-rot-grüne Landesregierung bereits nach einem Monat im Amt bewältigen: Ein Terrorist tötet kurz vor Weihnachten zwölf Menschen – der erste Anschlag dieses Ausmaßes in Deutschland.

Das beeinflusst jetzt das Regierungshandeln: Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat am Freitag Vorschläge für mehr Sicherheit in Berlin vorgelegt. In dem fünfseitigen Papier, das der dpa Vorliegt, will Geisel unter anderem mehr Videoüberwachung an Orten mit viel Kriminalität sowie bei bestimmten Veranstaltungen. Die Kameras sollen ein "zusätzliches nützliches Instrument für die Berliner Polizei zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben" sein. Den Einsatz will Geisel wissenschaftlich auswerten lassen.

Außerdem soll es laut dem Papier wie geplant mehr Polizisten und zusätzliche Ausrüstung geben. Seit dem Anschlag zeigen sich an bestimmten Stellen mehr Polizisten auf der Straße. Das will Geisel so beibehalten. Außerdem will er mehr Absperrungen durch Barrieren. Neben der geplanten neuen Polizeiwache am Alexanderplatz plant der Senator größere Polizeibusse als feste Anlaufstellen in bestimmten Kiezen.