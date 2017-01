Steinmeier will Gegengewicht zu Vereinfachung sein

Auftakt der Werbetour in Potsdam

Im Potsdamer Landtag hat Frank-Walter Steinmeier seine Werbetour als Bundespräsidenten-Kandidat begonnen - mit dem Versprechen, dass er die politische Debatte beleben will. Der AfD blieb bei seinem Auftritt nur die Zuschauerrolle.

Der Bundespräsidenten-Kandidat Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die Werbetour für sein neues Amt am Montag in Potsdam begonnen. Dabei brachte der prominente Besuch das Protokoll gehörig durcheinander, denn seine Limousine hielt eine Viertelstunde zu früh vor dem Potsdamer Landtag - da stand das Empfangskomitee noch gar nicht bereit. Also musste Steinmeier ohne offizielle Begrüßung ins Stadtschloss eilen, um sich dort hinter verschlossenen Türen den Fragen der Abgeordneten zu stellen und sich den Wahlleuten aus Brandenburg vorzustellen.



Dabei versprach er laut Teilnehmern, dass er sich als Bundespräsident für eine Belebung der politischen Debatte einsetzen wolle. "Ich will ein Gegengewicht sein zu den Tendenzen der grenzenlosen Vereinfachung", sagte Steinmeier. Am 12. Februar tritt er als Kandidat von Union und SPD für das Amt des Bundespräsidenten an, seine Wahl gilt als sicher.



Ein Schwerpunkt seiner politischen Arbeit sollten auch künftig außenpolitische Fragen sein, betonte Steinmeier nach der Sitzung. "Es geht um die Zukunft Europas und die Frage, welche Rolle Deutschland darin spielen wird." Dazu gebe es viele offene Fragen, die sich nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten stellten. "Gibt es ein neues Verhältnis zwischen Russland und den USA", fomulierte Steinmeier als Beispiel eine Frage.