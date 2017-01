Das Land Brandenburg hat die Qual der Wahl: Für die beiden neu geschaffenen Stellen der Wolfsbeauftragten gingen reichlich Bewerbungen ein - ungefähr so viele, wie es Wölfe in den Weiten der Mark gibt.

Rund 100 Bewerber wollen Wolfsbeauftragte in Brandenburg werden. Das teilte ein Sprecher des Agrarministeriums in Potsdam am Montag mit. Am vergangenen Wochenende sei die Bewerbungsfrist für die beiden erstmals ausgeschriebenen Positionen ausgelaufen.

Die Fachleute sollen unter anderem Tierhalter dabei beraten, mit welchen Maßnahmen sie Wolfsattacken auf Nutztiere verhindern oder erschweren können. Auch sollen sie Förderanträge für Wolfsschutzanlagen prüfen - und die Öffentlichkeit über das Leben der Wölfe aufklären und informieren. Vergütet ist die Stelle nach TV-L 11 - das sind je nach Berufserfahrung zwischen 3053,79 und 4522,90 Euro brutto pro Monat.