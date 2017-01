Positive Wirtschaftsentwicklung im Osten - Abwanderung von Ost nach West auf Rekordtief

06.01.17 | 15:01 Uhr

Der Osten wird immer kleiner, weil alle in den Westen gehen? Stimmt nicht mehr. Das belegen laut Medienberichten die jüngsten Zahlen zur innerdeutschen Migration. Unter den drei Kreisen mit der größten Abwanderung sind zwei bayerische - und ein Brandenburger.



Die Abwanderung aus den so genannten neuen Bundesländern in den Westen Deutschlands ist so niedrig wie noch nie. Für das Jahr 2014 sei per Saldo nur noch eine Ost-West-Wanderung ohne Berlin von 3.300 Menschen zu verzeichnen gewesen, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Dies sei mit Abstand der geringste Wert seit der Wiedervereinigung. "Der Osten hat sich stabilisiert, der Strukturwandel ist vollzogen", sagte IW-Forscher Wido Geis den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (u.a. "Hamburger Abendblatt"), die zuerst über die Studie berichtet hatten. Die neuen Bundesländer hätten "wirtschaftlich aufgeholt", der starke Arbeitsplatzabbau aus den Nachwendejahren sei gestoppt. "Der Osten ist attraktiv geworden", bilanzierte Geis. Der Studie zufolge sank die Ost-West-Wanderung im gesamten Zeitverlauf seit 1991 zunächst von 165.000 auf 25.000 im Jahr 1996. Infolge der schwierigen wirtschaftlichen Lage in den neuen Bundesländern stieg sie dann bis 2001 erneut auf 98.000, bevor die Entwicklung stetig rückläufig wurde. Grund war nicht allein die sinkende Zahl der Menschen, die dem Osten den Rücken kehrten, sondern auch die zunehmende Zahl der Rückkehrer.

Erst gingen mehr Frauen, jetzt gehen mehr Männer

Die Wanderungsmuster haben sich dem Bericht zufolge in den vergangenen Jahren deutlich verändert. So hätten seit dem Jahr 2009 mehr Männer den Osten Richtung Westen verlassen, während es bis dahin mehr Frauen gewesen seien, schreiben die Funke-Zeitungen. Die Geschlechterverhältnisse haben sich demnach in den neuen und alten Bundesländern aber noch längst nicht angeglichen. So seien 2014 im Osten 52,4 Prozent der 20- bis 49-jährigen Personen männlich gewesen, während es im Westen nur 50,5 Prozent waren. Den höchsten Männerüberschuss in dieser Altersgruppe wiesen mit einem Anteil von jeweils 52,7 Prozent Sachsen-Anhalt und Thüringen auf, gefolgt von Sachsen mit 52,6 Prozent, Mecklenburg-Vorpommern mit 52,4 Prozent und Brandenburg mit 51,6 Prozent. Einen Frauenüberschuss in dieser Altersklasse gab es dem Bericht zufolge nur in Hamburg.





Elbe-Elster-Kreis hatte zweithöchste Abwanderung

Trotz des deutlichen Rückgangs der Ost-West-Wanderung sinken in vielen ländlichen Kreisen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sowie dem südlichen Brandenburg die Bevölkerungszahlen stark, wie es weiter heißt. Das betreffe allerdings auch einige Regionen im Westen, insbesondere im nördlichen Bayern. Die stärkste Abwanderung habe es im Jahr 2014 im Landkreis Fürth mit 4,2 Personen je 1.000 Einwohnern gegeben. An zweiter Stelle folgte der Erhebung zufolge der Elbe-Elster-Kreis in Brandenburg mit 3,7 und an dritter die Stadt Würzburg mit 3,4.

In absoluten Zahlen sind im Jahr 2014 aus dem Landkreis Elbe-Elster 387 Menschen weggezogen. Auch die Kreise Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße sowie die Stadt Frankfurt an der Oder hatte eine negatives Wanderungssaldo. Viel mehr Zu- als Wegzüge hatten hingegen die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Oberhavel. Nach Angaben der Forscher bleiben der Politik wenige Handlungsspielräume, um der Abwanderung aus den ländlichen Gebieten entgegenzuwirken. So müssten besonders betroffene Gebiete vor allem für junge Menschen attraktiver gemacht und Rückkehrinitiativen unterstützt werden. Dazu sei es wichtig, bessere Rahmenbedingungen für die Ansiedlung von Unternehmen zu schaffen.