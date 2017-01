Weil der bisherige umstrittene Kandidat Wolfgang Hebold bei den Bezirksverordneten in Berlin-Lichtenberg als Stadtrat mehrfach durchgefallen war, musste ein neuer Kandidat her. Jetzt wurde der BND-Mitarbeiter Frank Elischewski für die AfD auf den Posten gewählt.

Der AfD-Kandidat und Mitarbeiter des Bundesnachrichtendiensts (BND), Frank Elischewski, ist neuer Stadtrat in Berlin-Lichtenberg. Die Bezirksverordnetenversammlung wählte ihn am Donnerstagabend im zweiten Wahlgang mit knapper Mehrheit, wie das Büro von Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke) am Freitag bestätigte. Damit ist die Spitze des Bezirksamts vier Monate nach der Parlamentswahl wieder komplett.

Elischewski ist künftig für das Ressort Regionalisierte Ordnungsaufgaben zuständig. Die AfD hatte ihn nominiert, nachdem der Hochschuldozent Wolfgang Hebold keine Mehrheit bekommen hatte . Hebold war in der BVV-Sitzung im Dezember in zwei Wahlgängen durchgefallen. Er war wegen islamfeindlicher Äußerungen umstritten.

Elischewski war bisher Schatzmeister im Bezirk Lichtenberg und ist nach Parteiangaben seit 2014 in der AfD aktiv. Er ist 49 Jahre alt, promovierter Biologe, verheiratet und Vater einer Tochter. Der 49-Jährige arbeitet in gehobener Funktion beim BND. Elischewskis Dienstherr habe ihm bereits die Freigabe gegeben, Stadtrat in Lichtenberg zu werden, heißt es. Vor der AfD habe sich Elischewski bisher nicht politisch engagiert. "Er ist in der Politik ein Neuling, aber das halte ich nicht für einen Nachteil", sagte der stellvertretende Bezirksvorsitzende Karsten Woldeit rbb|24 im Vorfeld.

Aufgrund des Proporzwahlsystems in den Berliner Bezirken hat die AfD in Lichtenberg - wie in sechs weiteren Bezirken - Anrecht auf einen Stadtratsposten.