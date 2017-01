AfD-Stadtratskandidat bei der SPD Neukölln - "Ich verstehe überhaupt nicht, wieso Sie in der AfD sind!"

24.01.17 | 07:53 Uhr

Er hat einen Taxischein, unterrichtet Türkisch, unterstützt den Klimaschutz und nennt Björn Höcke "hetzerisch": Der Neuköllner Stadtratskandidat Bernward Eberenz ist kein typischer AfD-Politiker. Das hat auch die SPD-Fraktion festgestellt, die ihn zur Fragestunde lud. Von Tina Friedrich

"So wie Sie sich artikulieren, verstehe ich überhaupt nicht, wieso Sie in der AfD sind. Für mich hat das, was Sie gesagt haben, nichts mit der AfD zu tun." Die Worte, die ein Mann mit schlohweißen Haaren an Bernward Eberenz richtet, sind nicht als Kompliment gedacht. "Sie haben nicht das Rückgrat, nach außen zu zeigen, wo Sie dazu gehören! Ich bin geknickt." Seine Stimme verrät Unverständnis, aber vor allem Enttäuschung. Eine Frage ist es nicht. Bernward Eberenz hat fast alles schon gesagt an diesem Abend im Wetzlar-Saal des Rathauses Neukölln. Er wiederum kann nicht verstehen, wieso die SPD-Bezirksverordneten mit seinen Antworten nicht zufrieden sind. Eberenz möchte Stadtrat für Umwelt und Grünanlagen in Neukölln werden. Darüber entscheidet die Bezirksverordnetenversammlung am Mittwoch. Der 55-jährige AfD-Kandidat stellt sich dann zum dritten Mal zur Wahl – im Dezember ist er in zwei Wahlgängen durchgefallen. Zuvor steht er den Fraktionen Rede und Antwort. Bei CDU und Grünen war er schon, die Linke will ihn nicht treffen, nun hat die SPD geladen.

Der "Hochleistungsdifferenzierer"

Eberenz ist einer, der mit Sprache sensibel umgeht. "Hochleistungsdifferenzierer" nennt er sich und so, wie er es sagt, will er auch, dass man es über ihn schreibt. Beides zählt aus Sicht der SPD nicht zum Repertoire eines AfD-Politikers, das wird schon nach den ersten Fragen klar, die die Fraktion an ihn richtet. Was er vom Nazi-Vokabular hält, das einige AfD-Vertreter immer wieder verwenden? Wie er sein Verhältnis zur vermeintlichen Lügenpresse sieht? Was ihn zur AfD gebracht hat? Als er sagt, es sei der Satz von Angela Merkel gewesen, dass Deutschland seine Grenzen nicht schließen könne, empörtes Kopfschütteln bei einigen. Da bestätigt er das Bild des flüchtlingsfeindlichen Rechtsaußen. Doch er spricht weiter und sagt, die Entscheidung, im September 2015 die Grenzen zu öffnen, sei notwendig gewesen, um eine humanitäre Katastrophe in Ungarn zu verhindern. Diese Entscheidung stelle er nicht infrage. Doch um die Konsequenzen der vielen Flüchtlinge im Land, darum hätte Merkel sich keine Gedanken gemacht. Das ist sein Vorwurf, der zwar kein Verständnis bei der SPD hervorruft, aber das Kopfschütteln zunächst beendet.

Integration als riesige Aufgabe

Eberenz unterrichtet Klavier, Türkisch und Deutsch als Fremdsprache. Außerdem spricht er Russisch, liest Hebräisch, und hat einen Taxischein. Er ist in Frankfurt aufgewachsen, studierte in Dortmund Klavier und Flöte, später Philosophie, Politik und Geschichte. Abschluss 1989, ausgerechnet 1989. Die SPD will wissen, warum er in dieser Zeit nie das Bedürfnis hatte, sich aktiv politisch zu engagieren und Eberenz müht sich, den Fraktionsmitgliedern zu erklären, dass er zwar immer politisch interessiert war, der Gedanke an ein aktives Engagement ihn aber langweilte. Auslandserfahrung hat er auch, 2003 arbeitet er eineinhalb Jahre lang in Istanbul als Übersetzer und Lehrer. 2004 kehrt er zurück nach Berlin, lebt seither in der gleichen Wohnung in Neukölln. "Haben Sie schon mal längere Zeit im Ausland gelebt?", fragt er die SPD. "Wenn ja, wo?" Mehrere Mitglieder heben die Hand. Südafrika, Kenia, Belgien. "Sind Sie in dieser Zeit an Ihre sprachlichen Grenzen gekommen? Haben Sie sich verzweifelt gewünscht, die Sprache gut genug zu können, um genau das ausdrücken zu können, was Sie sagen wollen?" Empörtes Murmeln, aber auch ertappte Gesichter. "Deshalb ist Integration so eine riesige, schwierige Aufgabe! Das können wir uns gar nicht vorstellen!"

Islam als Bedrohung der westlichen Lebensweise

Es sind diese emotionalen Ausbrüche, in denen deutlich wird, warum er sich für die AfD entschieden hat. "Einen Mensch, der aus den Trümmern kommt, die einmal Syrien hießen, kann man nicht stehen lassen, dem muss man helfen." Aber alle Flüchtlinge integrieren zu wollen, sei ein leichtfertiger Gedanke. Eberenz kritisiert nicht die Willkommenskultur, sondern dass bei aller Hilfsbereitschaft nicht darüber gesprochen wurde, welche Herausforderungen Integration mit sich bringe. Eine "vorderorientalische, mit dem Islam vermischte Kultur" sei geprägt von "Machismo", in dem eine völlig andere Auffassung von Freiheitsrechten oder der Gleichberechtigung der Geschlechter vorherrsche. "Wenn eine Gegenkultur dieser Herkunft sich hier ausbreitet, kann sie den Bestand unserer Freiheitsrechte und unserer aufgeklärten westlichen Denk- und Lebensweise gefährden. Wir importieren damit eine voraufklärerische, religiös fundierte Haltung. Das ist mein Bedenken", sagt Eberenz und fügt eine von eigenen Erfahrungen geprägte Einschätzung hinzu: "Man kann es von einem Menschen nicht ohne weiteres verlangen, seine kulturelle Herkunft aufzugeben." Nach diesen Sätzen erscheint es nicht mehr abwegig, dass Eberenz in der AfD aktiv geworden ist. Wenn er über die Landesebene in Berlin spricht, nennt er allerdings gemäßigte Vertreter als Vorbild, zum Beispiel Frank-Christian Hansel, den Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion im Abgeordnetenhaus.

"Höcke hat eine polemische, hetzerische Rede gehalten"

Die Neuköllner SPD-Fraktion interessiert sich allerdings mehr für seine Haltung gegenüber der AfD-Bundesebene. Ob Eberenz sich von Björn Höckes Dresdner Rede distanziere, fragt eine. "Höcke hat eine polemische, hetzerisch angelegte Rede gehalten. Sein Zungenschlag ist indiskutabel", sagt Eberenz. "Ich hätte mir gewünscht, dass sich der Bundesvorstand für ein Parteiausschlussverfahren entscheidet." Mehrfach sagt er ähnliche Worte, wenige seiner Antworten sind so klar wie diese. Doch die SPD ist nicht zufrieden. "Wischiwaschi", wirft ihm einer vor. Er will wissen, wie Eberenz ganz konkret gegen solche Aussagen in der AfD vorgehen wolle. "Schreiben Sie doch mal nen Antrag!", fordert er ihn auf. Eberenz versteht die Frage nicht, fast ein wenig hilflos wiederholt er immer wieder, dass er selbstverständlich mit allen in der Partei sprechen werde. Die SPD legt ihm das als Verweigerung der Antwort aus, doch der Eindruck entsteht, dass Eberenz wirklich nicht weiß, was er darauf antworten soll. Für die SPD, die seit Jahrzehnten gewachsene Strukturen kennt, ist es selbstverständlich, mit Anträgen auf Kreis-, Landes- oder Bundesebene zu hantieren. Für Eberenz, der gerade einmal seit einem halben Jahr Mitglied einer Partei ist, die es noch keine Legislaturperiode lang gibt, ist das Neuland.

Gegen Atomstrom, trotzdem in der AfD

Doch Eberenz hat sich vorbereitet. Gefragt, was er in seinem möglichen künftigen Aufgabenbereich verändern und bewirken will, antwortet er ohne zu zögern. "95 Prozent der Gelder sind bereits fest verplant. Mir bleibt wenig Spielraum." Aber er sei für einen klimaneutralen Bezirk, für Wasser- und Naturschutz, ein absoluter Gegner der Atomkraft. "Das habe ich auch bei den Grünen gesagt", setzt er nach. Trotzdem bleibt der Mann für die SPD ungreifbar. "Warum ist der nicht bei uns!", raunt einer zwischendurch. "Er wirkt, als ob er in die falschen Kreise geraten ist", flüstert eine andere. Die Anhörung sollte eine halbe Stunde dauern, am Ende sind es fast eineinhalb Stunden. Eberenz weiß, dass er die SPD nicht überzeugt hat. Fragt hinterher erschöpft, wie er es denn hätte besser machen können. "Ich habe doch alles klar beantwortet!" Die SPD-Fraktionsmitglieder sehen das anders. "Er glubscht weg", sagt eine und macht eine Handbewegung, als ob ihr ein Fisch aus den Fingern gleitet. "Er ist nicht zu kriegen. Ich halte ihn nicht für glaubwürdig", sagt eine andere. "Ich werde nicht für ihn stimmen", sagt ein dritter. Das Unverständnis, wieso einer wie er bei der AfD ist, wird zu Misstrauen, er könne absichtlich täuschen.

Entscheidung am Mittwoch

Als Eberenz den Raum verlassen hat, berät die Fraktion über seine Wahl. Bei der letzten BVV-Sitzung stimmte die SPD gemeinsam mit Grünen und Linken gegen Eberenz. Diesmal könnten sie sich enthalten und damit seine Wahl mit den Stimmen von CDU und AfD ermöglichen. Denn, wie ein Fraktionsmitglied sagt: Es gehe immerhin auch darum, die Landesverfassung einzuhalten. Und die gesteht nun einmal den stärksten Fraktionen im Bezirk einen Stadtrat zu. Anmerkung der Redaktion: Auf Wunsch der SPD-Fraktion haben wir die Namen der Fragenden nicht genannt und im Raum keine Fotos gemacht.