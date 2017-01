Nach dem angekündigten Austritt der konservativen CDU-Politikerin Erika Steinbach aus ihrer Partei geht die AfD auf die hessische Politikerin zu. Brandenburgs AfD-Chef und Bundes-Vize Alexander Gauland sagte in der "Welt am Sonntag", er werde mit Steinbach ihre weiteren politischen Pläne besprechen. Jedoch wolle er sie nicht drängen, dies sei eine persönliche Entscheidung.

Auch die Berliner Landeschefin und stellvertretende AfD-Bundessprecherin Beatrix von Storch begrüßte den Austritt Steinbachs aus der CDU und lud sie in die AfD ein. "Konservative Ex-CDU'ler sind in der AfD immer herzlich willkommen", schrieb Storch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Gauland sagte weiter, der Austritt Steinbachs mache deutlich, dass die CDU sich von ihren Grundsätzen verabschiedet habe. Für Konservative sei dort kein Platz mehr. Ein Alfred Dregger oder Manfred Kanther wären heute nicht in der Partei, so Gauland, der früher selbst CDU-Mitglied war.

Die Politikerin sagte der "Welt am Sonntag", sie würde aktuell weder in die CDU eintreten noch sie wählen. Daher könne sie nur die Schlussfolgerung ziehen auszutreten. Insbesondere kritisierte Steinbach die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Mit der Grenzöffnung im Herbst 2015 habe Merkel gegen geltendes Recht verstoßen. "Dass monatelang Menschen unidentifiziert mit Bussen und Zügen über die Grenze geschafft wurden, war keine Ausnahme, sondern eine gewollte Maßnahme entgegen unserer gesetzlichen Regelungen und entgegen EU-Verträgen", sagte Steinbach dem Blatt.

Die gebürtige Westpreußin gilt als konservativ und war von 1998 bis 2014 Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen. Zudem ist sie Vorsitzende der Stiftung "Zentrum der Vertreibungen", die sich der Dokumentation von Vertreibungen verschrieben hat. Die Stiftung stößt vor allem in Polen und Tschechien auf große Kritik. Der Bund hat die Konzeption nicht übernommen und eine eigene Stiftung zur Erinnerung an die vertriebenen Deutschen gegründet.

Laut "Welt am Sonntag" hat Steinbach derzeit nicht vor, in die AfD einzutreten, jedoch würde sie es begrüßen, wenn die Partei in den Bundestag einzieht, "damit es dort endlich wieder eine Opposition gibt. Nur so bleibt die Demokratie lebendig", sagte sie der Zeitung.

In der Bild-Zeitung (Montag) kündigte sie am Sonntag an, parteilose Abgeordnete bleiben zu wollen. Sie sei in ihrem Frankfurter Wahlkreis direkt gewählt und werde die Menschen dort bis zum Ende der Legislaturperiode auch vertreten, so Steinbach nach einer Vorabinformation der Zeitung.