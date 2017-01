Gutachten zum Anschlag in Berlin - NRW setzt eigenen Sonderermittler zu Fall Amri ein

25.01.17 | 11:33 Uhr

Die politische Aufarbeitung des Berliner Attentats vom Breitscheidplatz kommt voran - zumindest in Nordrhein-Westfalen. Die dortige Landesregierung hat jetzt einen Sonderermittler für den Fall Anis Amri eingesetzt.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung setzt einen Sonderermittler ein, der den Umgang ihrer eigenen Landesbehörden mit dem Berlin-Attentäter Anis Amri durchleuchten soll.



Der Gießener Strafrechts-Professor Bernhard Kretschmer solle dafür Zugang zu allen Dokumenten und Akten erhalten, "völlig autark arbeiten" und bis Ende März ein Gutachten vorlegen, kündigte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag an. Die Vorgänge um den Berliner Anschlag müssten umfassend aufgeklärt werden. Das sei die Politik den Opfern und deren Angehörigen schuldig.



Der Islamist Amri hatte am 19. Dezember einen Schwerlaster in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gelenkt und zwölf Menschen getötet. Amri konnte danach über mehrere internationale Grenzen fliehen, bevor er am 23. Dezember bei einem Schusswechsel mit der italienischen Polizei bei Mailand getötet wurde.



Kraft räumt Fehler ein

Den Behörden in Nordrhein-Westfalen, in Berlin und im Bund war er als Gefährder bekannt. Amri war auch zeitweise von den Sicherheitsbehörden überwacht worden.



Kraft räumte am Mittwoch Fehler im Umgang mit Amri ein. Unter anderem sei es falsch gewesen, die Beobachtung durch die Behörden einzustellen. Auch seien die Einschätzungen im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern falsch gewesen, von Amri gehe keine konkrete Gefahr aus. Zudem müssten Gesetzte nachgebessert werden. Die Landesregierung unterstütze etwa Pläne des Bundes, die Abschiebehaft für sogenannte Gefährder zu erleichtern.

LKA soll Fahndung verzögert haben

Am Mittwoch wurden Vorwürfe gegen das Berliner Landeskriminalamt (LKA) bekannt, wonach dieses die internationale Fahndung nach Amri verzögert in die Wege geleitet haben soll. Die Ermittler hätten die Fahndung nach ihm erst acht Stunden nach den ersten Hinweisen auf seine Beteiligung am Anschlag auf den Weihnachtsmarkt herausgegeben, berichtete "Die Welt" unter Berufung auf Sicherheitskreise. Amris Geldbörse sei bereits am Nachmittag nach dem Anschlag gefunden worden - die europaweite Fahndung sei jedoch erst in der darauf folgenden Nacht angelaufen, schreibt die Zeitung. Die Berliner Polizei und die Bundesanwaltschaft wollten sich nicht zu dem Bericht äußern.