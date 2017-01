keine-ahnung Montag, 23.01.2017 | 09:48 Uhr

"Die Stasi-Grundausbildung war für alle gleich, wir trugen sogar die gleichen Uniformen" ... ja und? Die miltärische Grundausbildung war natürlich für alle Verwendungsgänge gleich, völlig Wurst, ob diese danach in der Küche oder hinter dem Kanonenrohr Platz nahmen. Unterschiede gab es aber signifikant in der Dauer des abgeschlossenen Kontraktes - die einen haben sich im Wachregiment für 18 oder 36 Monate, die anderen für die "Berufsausübung" über mindestens 25 Jahre verpflichtet, das scheint mir dann doch ganz knapp am Ehrenamt oder einem nebenberuflichen Engagement vorbei zu gehen ;-) (Holm gehörte für alle Zweifler zur letzteren Fraktion).

Ich habe übrigens während meiner Offiziersausbildung an der OHS LSK in Zittau ebenfalls die miltärische Grundausbildung absolviert. Und was soll ich sagen ... selbe Ausbildung, selbe Uniform wie bei den "Gaststudenten" des MfS. Erstaunlicherweise bin ich trotzdem nicht bei der Stasi gelandet :-). Was habe ich falsch gemacht??